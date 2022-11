Audições Comentadas de Música Erudita analisa produção musical de países eslavos

O Instituto Ling (R. João Caetano, 440) recebe, na próxima quinta-feira (24), das 19h às 21h, a terceira e última edição do projeto Audições Comentadas de Música Erudita. Ministrado pelos pianistas Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz, o encontro aborda o repertório musical dos países eslavos e tem ingressos (R$ 40,00) disponíveis no site do espaço.

O evento vai analisar obras da Polônia, República Tcheca, Sérvia e Rússia e de nomes como Chopin, Smetana, Dvoák e dos compositores russos do Grupo dos Cinco. Nesta edição, a série especial combina bate-papo sobre arte com pequenos recitais buscando entender como o folclore e a paisagem do mundo eslavo influenciaram as obras destes grandes artistas. O projeto iniciou em julho e já abordou as paisagens musicais da Península Ibérica e dos Países Nórdicos.