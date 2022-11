Peça assinada por Jô Soares entra em cartaz no Theatro São Pedro

Gaslight - Uma Relação Tóxica, o último trabalho de Jô Soares, vai ser apresentado ao público gaúcho pela primeira vez nos dias 25, 26 e 27 de novembro no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). O espetáculo tem ingressos a partir de R$ 25,00 à venda no site do teatro e tem início às 21h na sexta e no sábado e às 20h no domingo.

Com Jô assinando a tradução, adaptação e direção de texto, o espetáculo marcaria a volta do apresentador e humorista aos palcos como diretor. Uma das peças de maior sucesso da história da Broadway, escrita originalmente pelo dramaturgo britânico Patrick Hamilton, em 1938, é baseada no filme homônimo sobre abuso psicológico em relacionamentos afetivos.

A versão brasileira começou a ser gestada em 2018, quando Jô e Giovani Tozi assistiam à versão cinematográfica, de 1944, tendo Ingrid Bergman como estrela principal. “Fiz o convite arriscado para levarmos a história aos palcos e ele topou”, conta Tozi, ator e idealizador do projeto, também produtor do projeto ao lado da produtora e fotógrafa Priscila Prade. O texto foi adaptado para o cinema em 1944, com direção de George Cukor, e é a origem do termo gaslighting, usado sobretudo para descrever a ação do agressor que faz com que a vítima, a pessoa agredida, duvide de si mesma e de sua sanidade. O termo ganhou maior repercussão nos últimos anos graças ao movimento feminista.