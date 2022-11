Elton Saldanha leva a música regional ao palco do Theatro São Pedro

O renomado cantor Elton Saldanha sobe ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) nesta quinta-feira (23), às 21h, para show especial Eu Sou do Sul. Algumas das mais conhecidas músicas gaúchas serão apresentadas ao público no espetáculo, que tem ingressos a partir de R$ 50,00, com opções de meia entrada, à venda no site da casa.

Acompanhado dos músicos Carlos Freitas, Elmer Fagundes, Gustavo Ortácio e Alemão do M'Bororé, Elton Saldanha presenteará o público com suas aclamadas músicas autorais Eu sou do Sul, Castelhana, A primeira vez, Entrando no M'bororé, Os cardeais, Não chora china véia, Bailanta do Tio Flor dentre outras. Convidados especiais estarão presentes também, como Ernesto Fagundes, Daniel Torres, Érlon Péricles e Luiza Barbosa.