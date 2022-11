Aos 96 anos, o arquiteto Emil Bered lança seu primeiro livro

Autor de inúmeras edificações icônicas da paisagem urbana de Porto Alegre e do interior do estado, o arquiteto Emil Bered lança seu primeiro livro na quarta-feira (23), às 18h30min. O evento acontecerá no saguão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufrgs (Rua Sarmento Leite, 320) e tem entrada franca.

O livro traz uma amostra da Arquitetura Moderna Brasileira no Sul, da qual Emil Bered é um dos maiores nomes, atuando a partir de 1950 e avançando até os anos 2000. Entre os destaques, está o emblemático edifício da CRT localizado na esquina da avenida Salgado Filho com a Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, além do edifício IPASE na Travessa Mario Cinco Paus, também no Centro da capital e a Igreja Maronita Nossa Senhora do Líbano, na Rua Jerônimo de Ornelas 60, no bairro Santana. A edição apresenta também a trajetória profissional e acadêmica, além de oferecer relatos, imagens e emoções de sua vida pessoal.

Além de celebrar a vida do arquiteto, o evento de lançamento marca as comemorações dos 70 anos da Faculdade de Arquitetura da Ufrgs, da qual Bered fez parte da primeira turma de formandos em 1949. Bered ingressou em 1945, quando foi fundado o primeiro Curso de Arquitetura no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre – IBA, que depois se fundiu com o recém criado Curso de Engenheiro Arquiteto da Escola de Engenharia, passando a funcionar como a primeira Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.