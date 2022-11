Talita Hoffmann faz intervenção artística em parede do Instituto Ling

Uma das paredes do Instituto Ling (R. João Caetano, 440) vai virar tela para uma intervenção artística da artista visual Talita Hoffmann entre os dias 21 a 25 de novembro. Com entrada franca, o público poderá acompanhar o processo criativo de Talita, observando todos os seus movimentos. A ação faz parte do projeto Ling Apresenta, que este ano contou com a curadoria da jornalista, pesquisadora e curadora independente Luísa Kiefer.

Além de acompanhar a criação da obra em tempo real, o público é convidado a contribuir ativamente com a composição da peça, enviando, até dia 24 de novembro, registros fotográficos feitos no centro cultural para o e-mail [email protected] As fotografias dos contribuintes serão usadas de referência e inspiração pela artista, que fará a pintura a partir da sobreposição das diferentes imagens enviadas.

Após a conclusão do trabalho, o resultado e a experiência serão temas de um bate-papo entre Hoffmann, a curadora e o público. A conversa poderá ser acompanhada mediante inscrição prévia, sem custo, pelo site ou na recepção do centro cultural. A parede-obra ficará exposta até o dia 28 de janeiro de 2023, com visitação gratuita.

Talita é formada em Design Gráfico e Artes Visuais e desde 2008 trabalha com ilustração e design para diversos veículos, dentro dos universos da música, artes e literatura. Em seu trabalho, explora a relação entre paisagem, desenhos arquitetônicos e design gráfico através da pintura e do desenho. Por meio da cor, busca uma relação com o nostálgico, o familiar o estranho.