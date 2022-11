VI Sul Audiovisual Market ocorre de 21 a 25 de novembro com atividades presenciais e online

A Fundacine - Fundação Cinema RS promove entre os dias 21 a 25 de novembro a sexta edição do Sul Audiovisual Market. Entre 21 e 23 de novembro ocorrem as atividades presenciais na Cinemateca Capitólio, enquanto nos dias 24 e 25 são promovidos encontros online.

O Sul Audiovisual Market - SAM é um evento de mercado que há cinco edições gera aproximação dos profissionais envolvidos na cadeia produtiva do audiovisual, propicia a troca de experiências e conhecimento entre agentes do setor e possibilita o desenvolvimento de novas parcerias e negócios com importantes players da indústria criativa e as produtoras que atuam no sul do Brasil, promovendo a oportunidade de realização de acordos comerciais.

Na última edição, em novembro de 2019, contou com representantes de mais 50 empresas gaúchas, as quais inscreveram 95 projetos para avaliação de 13 players convidados.

O encontro promoverá três workshops online: um sobre pitching com Krishna Mahon, da Imprensa Mahon, criação de narrativas e engajamento de audiência em série de TV com Silvio Anaz, e Clearance e audiovisual com Alessandro Amadeo. Já a masterclass sobre o futuro das políticas públicas para o audiovisual é ministrada pelo pesquisador Marcelo Ikeda na Cinemateca Capitólio com transmissão pelo YouTube. Os painéis discutem as políticas audiovisuais e ANCINE, novas formas de consumo e o streaming, estratégias de distribuição e lançamento, análise do mercado de produção de documentários, cinema negro e um painel inédito sobre as Film Commissions do RS. Já as Rodadas de Negócios serão promovidas com empresas como Amazon, Box Brazil, Paramount - Pay TV MTV, Comedy Central, Nickelodeon e Paramount Networks, TecnoPUC - TECNA, Lança Filmes / SulFlix, Canal Curta, Vitrine, Ocean Films e California Filmes. As Rodadas de Negócios presenciais ocorrem nos dias 22 e 23 à tarde em encontros individuais entre produtoras e players. Cada produtora (necessário ser Pessoa Jurídica) poderá inscrever até três projetos e empresas residentes em outros municípios poderão participar online, em encontros agendados para o dia 25.

Além das Rodadas de Negócios e promoção de um ambiente de networking, a programação do VI Sul Audiovisual Market tem como objetivo oferecer atividades de formação e capacitação para um público amplo, desde estudantes e pesquisadores de cinema, produtoras em início de carreira e profissionais e empresas que atuam há mais tempo no mercado, visando o fortalecimento do setor e da cadeia produtiva gaúcha.

Em 2022 o VI SAM é uma realização da Fundacine com a Cinemateca Capitólio e Prefeitura Municipal de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura, e conta com o financiamento Pró-Cultura RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul e patrocínio CEEE Grupo Equatorial.