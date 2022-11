Gustavo Telles lança novo álbum no Bar Ocidente

Hoje, aos 43, novo álbum do músico Gustavo Telles, será lançado nesta quinta-feira (24), às 21h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) em show que contará com a participação de vários convidados. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 25,00.

Compositor, cantor e multi-instrumentista, ex-Pata de Elefante, Gustavo sobe ao palco acompanhado de Luciano Albo (violão e guitarra), Daniel Mossmann (guitarra), Maurício Nader (guitarra), King Jim (sax e vocal) e Rica Sabadini (violão e guitarra). A banda de Telles, Os Escolhidos, tem em sua atual formação: Eduardo Teles (guitarra), Tiago Rossoni (baixo) e Murilo Moura (teclados e voz de apoio).

O álbum, que agora ganha forma física, foi gravado entre maio de 2021 e julho de 2022 e contou com a participação de ilustres nomes da música: o ex-Cascavelletes Luciano Albo (baixo, guitarra, violão, percussão, vozes e arranjos), com coprodução de Gustavo Telles (bateria, baixo e voz) e Murilo Moura (teclados e voz de apoio). O álbum ainda conta com participações especiais de King Jim (saxofone e voz), Maurício Nader (guitarra, percussão e voz de apoio), Rica Sabadini (violão) e Márcio Grings (harmônica).