Inscrições abertas para as ações formativas do Cinema Negro em Ação

O III Festival Cinema Negro em Ação já começou. E além da Mostra de curtas, longas-metragens, videoclipe e videoarte, painéis sobre o mercado audiovisual, rodada de negócios, apresentações artísticas e a presença de convidados especiais, o festival promove ações formativas por meio de três masterclasses.

As atividades presenciais ocorrerão nos dias 23, 25 e 26 de novembro, em dois espaços da Casa de Cultura Mario Quintana. As inscrições estão abertas, gratuitas e fazem parte das ações formativas realizadas pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em parceria com o III Festival Cinema Negro em Ação e buscam promover o processo de capacitação de profissionais atuantes no mercado do audiovisual brasileiro.

Serão destinadas 30 vagas para os realizadores negros inscritos em qualquer categoria no Festival Cinema Negro em Ação e 30 vagas para estudantes, profissionais e realizadores pretos do campo do audiovisual. Os interessados devem se inscrever nas atividades por meio do formulário disponível em @cinenegroemacao no Instagram.

23/11 - Quarta-feira, das 9h às 12h

Breve Encontro - Registro e Memória com Denison Fagundes

A masterclass tem o intuito de sensibilizar os participantes para as possibilidades de produção de memória que se apresentam em nosso cotidiano, também apresenta práticas para que possamos trabalhar essas memórias com base em nossas referências e trabalhar na de uma formação de uma identidade visual autoral.

Público-alvo: entusiastas de fotografia e audiovisual.

Local: Sérgio Napp 1 (2º andar) - Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, POA-RS)

25/11 - Sexta-feira, das 9h às 12h

Mercado Audiovisual para realizadores negres: desafios e potencialidades com Sofia Ferreira

A masterclass visa traçar um panorama sobre mercado audiovisual para realizadores negres fora do eixo Rio-São Paulo, através do compartilhamento de experiências e análise de conjuntura, elencando desafios e destacando potencialidades.

Público-alvo: Pessoas interessadas na temática audiovisual

Local: Sérgio Napp 1 (2º andar) - Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, POA-RS)

26/11 - Sábado, das 9h às 12h

Processos de auto-distribuição: do Curta ao Longa Metragem com Jeferson Silva

A masterclass pretende abordar aspectos de auto distribuição em circuito de festivais e comercialização, auxiliando através de dicas e estratégias para submissão de filmes, facilitando realizadores e produtores a entender um pouco mais sobre a janela de comercialização.

Público alvo: Produtores, realizadores e estudantes interessados em distribuição e comercialização de projetos audiovisuais.

Local: Sala Carlos Carvalho (2º andar) - Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, POA-RS)

Festival Cinema Negro em Ação

O Festival Cinema Negro em Ação é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), realiza entre os dias 20 e 27/11 a terceira edição do Festival Cinema Negro em Ação.

As mostras de realizadores negros de todo o Brasil já estão sendo reproduzidas desde domingo (20) na grade de programação da TVE-RS e nos dias 23, 24 e 25.11 das 13h30 às 17h a mostra será exibida na sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico, Porto Alegre).

O homenageado deste ano será o ator baiano Antônio Pitanga. O ator participará de um bate-papo e coletiva de imprensa no dia 23 de novembro, às 17h30min, no Teatro Bruno Kiefer e após, às 19h30min será exibido o longa-metragem Pitanga, na sala Eduardo Hirtz, na Cinemateca Paulo Amorim.

