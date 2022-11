Cerimônia de abertura do 6º Festival de Teatro de Gravataí acontece nesta segunda-feira (21)

A 6ª edição do Festival de Teatro de Gravataí (Feteg) terá sua cerimônia de abertura oficial nesta segunda-feira, em evento que ocorre às 19h, no Quiosque da Cultura do município. Na ocasião, será homenageado o ator gaúcho Sirmar Antunes (falecido em agosto), que desempenhou muitas funções nas artes cênicas, desde iluminador a diretor, e era considerado o símbolo dos Lanceiros Negros.

O Feteg é uma realização da Prefeitura de Gravataí, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL) e Sesc Gravataí. Com oficinas e apresentações teatrais totalmente gratuitas, o evento iniciou neste domingo (20) e segue até sábado (26). Este ano, o festival foi totalmente repensado. Com a mudança, deixou de ser competitivo (a exemplo de anos anteriores, quando se elegiam os melhores espetáculos, atores e equipes técnicas entre as produções participantes) e passou a atuar dentro de três eixos.

Essas novas diretrizes são chamadas de “conexões artísticas” (espetáculos); “conexões formativas” (oficinas) e “conexões reflexivas” (onde estão integradas as mediações, encontros com gestores culturais e artistas da Região Sul e também as críticas aos trabalhos apresentados no evento). Desta forma, o evento passa a se tornar cada vez mais representativo e dar conta do que se propõe um festival de arte, que é promover um verdadeiro intercâmbio entre a classe e o público. Também haverão encontros virtuais, realizados via plataforma Zoom.

A curadoria desta edição, elegeu atrações locais e regionais, mas também traz artistas de outros estados do Sul (Santa Catarina e Paraná). A programação é composta pelos espetáculos Dois Lunáticos, da Cia Re Tri Circo, de Capão da Canoa/RS; Circo Zika, da Circo Rodado, de Curitiba/PR; As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador, da Rococó Produções Artísticas e Culturais de Gravataí/Porto Alegre/RS; El Juego de Antonia, com Luciana Paz e Sergio Lulkin de Porto Alegre/RS; Histórias negras para crianças de todas as cores (co-produção Usina do Trabalho do Ator) de Porto Alegre/RS; Passageiros da Alegria – Palhaçaria, da Cia. Retalhos de Teatro - Santa Maria/RS; CaÊ – Karma, do Coletivo de Artes Cênicas Itajaí/SC; e O Arquipélago da Súbita, da Companhia de Teatro de Curitiba/PR.

A primeira atividade ocorreu neste domingo, com a oficina Corpo Afrodescendente, ministrada por Jesse Cruz. Outras oficinas serão oferecidas no decorrer da semana: Criações Sonoras nas Artes da Cena com Lucas Nunes; Elaboração e Formatação de Projetos Culturais, com Marlise Machado; NR35 – Trabalho e Segurança em Altura, com Elton Fagundes Nunes; Jogos e Brincadeiras - A Linguagem Teatral na Escola, com Reginaldo Santos.

As inscrições estão disponíveis no Mapa Cultural (mapacultural.gravatai.rs.gov.br/projeto/52/). No eixo Conexões Reflexivas, ainda serão produzidas críticas sobre os espetáculos da mostra para veiculação eletrônica (www.agoracriticateatral.com.br), uma parceria com site Agora Crítica Teatral; além de das Mediações afetivas, que propõe reflexões críticas realizadas em diálogo com o público, e Pontes Região Sul, encontro on-line com representantes dos estados do Sul para dialogar sobre a cena artística produzida no Sul do País e pensar os possíveis corredores culturais e projetos que podem ser estimulados entre os três estados.