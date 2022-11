Seminário discute temas como mulheres em cena e a dança queer.

Iniciou nesta segunda-feira (21) a programação do seminário Desvios, Criações e Balbúrdias: Pensar É Mover, que segue até quinta-feira (24), com discussões que circulam por temas como a presença das mulheres em cena e a dança queer. As atividades marcam a última ação do ano do projeto de extensão Viver de Arte: criação, produção, formatação e contexto do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da Ufrgs, que promove seminários e workshops no campo das Artes Cênicas.

Os bate-papos acontecem no Centro Cultural da Ufrgs, no Meme Estação Cultural e no Workroom Bar. O evento é gratuito. Entre os convidados, estão nomes como Heinz Limaverde, Cassandra Calabouço e Carlos Mödinger. O primeiro encontro, com o tema Mulheres da Cena: Processos e Saberes Compartilhados, acontece até às 17h desta segunda, no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). Integram o debate as atrizes Arlete Cunha e Mirna Spritzer, com mediação de Iassanã Martins.

A pauta das discussões vai incluir ainda outros temas como as pedagogias desobedientes marcadas pelo riso e pela comicidade e as práticas artísticas da noite com suas festividades e subversões. A programação completa está no Instagram: @frestainvestigacoes.

