Jorge Forques faz apresentação especial de Dia da Consciência Negra nesta quarta-feira

Na próxima quarta-feira (23), o cantor Jorge Foques faz apresentação no Foyer Nobre do Theatro São Pedro, às 12h30min, dentro do Musical Évora. Com entrada franca, o músico sobe ao palco ao lado de Luiz Souza (contrabaixo), Alexandre Lemos (congas), Paulo Romeu (djembe), Marco Farias (piano), com performance de Renata Mouray, para apresentação especial do Dia da Consciência Negra.

Passando pelo violão, acordeon, piano e até pelo violino, Jorge traz Ayò para o público, uma apresentação com temas criados em português, iorubá, cinyanja, contendo a poliritmia do afrobeat, bem como expressões utilizadas como parte integrante da cultura brasileira. Com ocupação máxima de 100 pessoas, o show integra o projeto Musical Évora que há mais de duas décadas consolidou-se como palco de inúmeros artistas locais, nacionais e internacionais.