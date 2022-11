Virada Sustentável POA 2022 leva luzes e projeção sobre Lutzenberger à Ponte de Pedra

Na noite deste sábado (19), uma projeção artística audiovisual na Ponte de Pedra, no Largo dos Açorianos, levou ao público Virada Sustentável POA 2022 um resumo da história de luta em prol da ecologia, protagonizada pelo ambientalista José Lutzenberger.

Com imagens e entrevistas da época, o vídeo lembrou de forma cronológica toda a trajetória do agrônomo que, no fim dos anos 1960, começou a se desiludir com as políticas agrícolas danosas para o meio ambiente, e em 1970 deixou seu emprego para dedicar-se à causa ambiental. Falecido há duas décadas, o ecologista que fundou a ONG Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), em 1970, e a Fundação Gaia, em 1987 foi secretário especial do Meio Ambiente na gestão do presidente Fernando Collor e ganhou o Prêmio Nobel Alternativo, além de títulos de reconhecimento por sua luta em defesa do meio ambiente.

Dentre os destaques do resgate audiovisual, ainda foram citados os ativistas Gert Schinke, Gerson Buss, Sidnei Zomer e Guilherme Dornelles que, em 1988, subiram 124 metros de altura até a chaminé da Usina do Gasômetro para pendurar uma faixa no topo, protestando contra o Projeto Praia Guaíba, e se acorrentaram na escada. Também personalidades como o seringueiro, sindicalista e ativista Chico Mendes também foi lembrado.

"Se trata de uma pessoa importante quando se fala em sustentabilidade, não só para Porto Alegre, mas para o mundo todo", sublinha o estudante de Jornalismo Lucas Borguetti, ao avaliar a importância da homenagem ao ambientalista. Essa foi a primeira vez que ele participou do evento. "Estou achando muito interessante toda esta movimentação e a iluminação que fizeram neste espaço."

Desde às 19h40min, o grande público que se formou entorno da Ponte de Pedra, aguardava as projeções, que integraram parte da Noite Iluminada do evento, que - fazendo jus ao nome - contou com iluminação cênica. Antes do vídeo em homenagem a Lutzenberger aconteceu uma apresentações de chorinho, que iniciou às 17h.

Presente no evento, a funcionária pública Andressa Jaskulski, que acompanha a programação da Virada Sustentável desde o ano passado, destacou a importância da utilização da área pública no centro da cidade. "Em especial, ficou muito bonita a iluminação que fizeram em torno da Ponte de Pedra."

Este é o segundo final de semana da 7ª edição da Virada Sustentável POA 2022. Neste domingo (20), a programação conta com apresentação de 25 músicos da Orquestra Villa-Lobos e alguns convidados, regidos e dirigidos pela maestrina Cecília Silveira. Também será realizada a segunda edição da Taça Integração na Orla do Guaíba, com cinco times que participam de uma competição de futebol 7, a partir das 9h.