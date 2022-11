Público aproveitou o sábado para conferir obras da Bienal do Mercosul

Com o tema Trauma, Sonho e Fuga, a 13ª Bienal do Mercosul encerra neste domingo (20), após ter sido visitada por aproximadamente 400 mil pessoas, segundo a estimativa dos organizadores. Desde o dia 16 de setembro, o público teve a oportunidade de conferir obras de 100 artistas em 11 espaços da cidade.

Este foi o primeiro evento de arte de grande escala conceitualmente criado pós-pandemia no Brasil, e já deixa boas lembranças naqueles que conseguiram prestigiar.

"Quero voltar em uma próxima", disse a médica oftalmologista Stephanie Niederauer, de 27 anos, enquanto apreciava instalação do baiano José Bento, composta por objetos de madeira que representam, em tamanho real, cilindros de oxigênio hospitalares. Esta foi a primeira vez que ela visitou uma exposição da Bienal "Antes, eu só via pela televisão. Achei muito interessante ter este contato com a arte, é algo diferente do cotidiano".

A obra de Bento integra o conjunto de instalações expostas no Cais do Porto, local que contou com boa movimentação na tarde deste sábado (19). Acompanhando Stephanie, o estudante de Medicina, Christofer Niederauer, de 23 anos, recordou que quando criança frequentava bastante a Bienal por conta dos passeios escolares no Ensino Fundamental.

"Eu acho muito interessante. Quando pequeno eu não entendia muito, mas aquilo me despertou interesse. A arte impacta, porque trata assuntos do cotidiano, como a pandemia de Covid-19, de forma diferente, sob um outro olhar."

"Acho que a Bienal tratou muito da questão da fuga em diversas obras da mostra, a exemplo da instalação Placebo", observou a estudante de Artes Visuais, Maria de Fátima Martins.

Ao adentrar o espaço que coloca o visitante em contato com uma grande mesa de aço contendo mais de 20 mil comprimidos feitos à base de café e açúcar, Maria relacionou - sem mesmo ler o detalhamento da proposta - às drogas lícitas e ilícitas utilizadas por muitas pessoas para se "manter vivo" durante a pandemia.

Desta forma, a estudante captou facilmente a proposta do paulista Raphael Escobar, que também inseriu em sua instalação um vídeo composto a partir de apropriações de imagens sobre a produção de drogas legais e ilegais, enquanto as legendas narram um passo a passo das etapas baseado na produção de café.

Presidida pela empresária Carmen Ferrão e assinado pelo curador-geral Marcello Dantas, em parceria com os curadores adjuntos Tarsila Riso, Laura Cattani, Munir Klamt e Carollina Lauriano, a Bienal de 2022 ainda contou com a curadoria pedagógica de Germana Konrath. Nesta edição, os artistas trabalharam com o impacto no imaginário comum, por meio da ativação do onírico, dos sonhos e dos delírios, abrindo portas para o escape de uma condição imposta a todos.

Além das obras no Cais do Porto, o público pode conferir os trabalhos selecionados pela curadoria da Mostra expostos no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), no Memorial do Rio Grande do Sul, no Farol Santander Porto Alegre, na Casa de Cultura Mario Quintana, na Fundação Iberê Camargo, no Instituto Ling, na Casa da Ospa (Fronteiras do Pensamento), Paço Municipal e no Instituto Caldeira.

De acordo com o curador da 13ª Bienal do Mecosul, a mostra ter acontecido em cinco plataformas distintas visou atingir uma combinação de públicos diferentes e conteúdos originais, “provocando (os expectadores) de forma disruptiva, sensorial e reflexiva”. Já a presidente da Bienal, destaca que “mais do que ser democrática e inclusiva”, a 16ª Bienal do Mercosul trouxe inovação e tecnologia a Porto Alegre, além de apresentar aos visitantes novos talentos e espaços da Capital.

A estudante de Letras Nicole Fontoura, de 21 anos, afirma que foi em "quase todos os espaços". "Só não consegui ir no Instituto Caldeira e no Iberê Camargo. Mas pelo que vi, esta mostra do Cais do Porto é mais interativa, e por isso foi a que mais gostei."

Acompanhada de dois amigos, a estudante comentou ainda sobre a possibilidade que a arte oferece de ser interpretada a partir do ponto de vista do público, independente do seu objetivo original.

"Concordo. Esta obra que é feita de caixa de fósforos, por exemplo, me remete às relações humanas, principalmente as trabalhistas, que são muito efêmeras e inconsistentes", exemplificou o estudante de Biologia Guilherme Gonçalves, de 21 anos.

No caso, ele se refere ao ambiente instalativo feito pelo baiano Antonio Tarsiso, que propõe uma imersão para ativar a memória coletiva em torno da caixa de fósforo, mas também evocar em um segundo plano, discussões sobre temas importantes como o desmatamento, as minas de carvão, o alimento e a morte.

Em meio ao trio de amigos, o estudante de Design Pedro Albano (21 anos) chamou a atenção para outra instalação no Cais do Porto.

"Eu gostei muito de circular entre os estantes de aço inclinadas, repletas de livros que parecem prestes a cair e cobertas por terra" , destacou.

Crítica ao projeto civilizatório baseado na exploração dos recursos naturais e na consequente desvinculação do ser humano do seu entorno, o cenário descrito por Albano é de autoria do artista curitibano Lucas Dupin.

Denominada Da Memória Vegetal, a instalação ainda é composta por plantas de grande porte equilibradas em estantes nas quais estão acoplados televisores.

Em vídeo, o público ainda confere imagens de eventos traumáticos recentes se sobrepõem a outras imagens, desta vez filmadas dentro de florestas e lugares nos quais a natureza resiste sem a interferência dos seres humanos. O artista questiona: "tudo está prestes a cair ou resistiremos apesar da catástrofe em curso?"