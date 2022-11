Poetas Vivos lançam single e clipe ‘Tem Preto no Sul’ no Dia Nacional da Consciência Negra

O coletivo musical Poetas Vivos lança, neste domingo (20), Dia Nacional da Consciência Negra, o single e o videoclipe Tem Preto no Sul. Em uma sonoridade que une o funk e o afrobeat, a faixa faz uma conexão entre afrofuturismo e ancestralidade, com a intenção de resgatar a autoestima e o amor próprio do povo preto. O vídeo poderá ser assistido gratuitamente no canal do conjunto no YouTube.

“Após dois anos do lançamento de Invasão, um grito de denúncia contra o sistema, criamos um plano de vir revidando de uma forma diferente. Nosso próximo lançamento tinha que ser no dia 20 de Novembro”, afirma o poeta Felipe Deds, que integra o coletivo ao lado de Dickel, Neega Mari, DaNova e DJ Ericão. Formado em 2018, o Poetas Vivos foi uma das grandes sensações do recente edição do Festival Rap In Cena, ocorrida em outubro em Porto Alegre.

O projeto tem vozes de DaNova, Dickel, Neega Mari e Felipe Deds. O instrumental foi feito pelo Jay-Gueto, beatmaker da Gueto Anonimato Records. Os elementos utilizados no beat (batida) resgatam as raízes africanas misturadas com o axé brasileiro, criando uma ligação entre afrofuturismo e ancestralidade. O roteiro do clipe foi feito pelos artistas Felipe Deds e Dickel, enquanto a gravação e edição foram realizadas pela equipe Granja Films.