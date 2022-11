Exposição do artista visual Trampo pode ser visitada na Galeria Xico Stockinger da Trensurb

O celebrado artista visual Luis Flavio Vitola, o Trampo, está tendo seu trabalho exposto na Galeria Xico Stockinger, no túnel de acesso à plataforma da Estação Rodoviária da Trensurb (Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70). A exposição Mosaico Fractal ficará exposta no espaço até o dia 28 de fevereiro de 2023, diariamente das 5h às 23h20min.

Trampo, artista que ocupará o espaço pelos próximos meses, é um dos pioneiros na arte do grafite em Porto Alegre. Com seu estilo único e traço marcante, ele já foi reconhecido em grandes exposições nacionais e internacionais, em espaços como o Santander Cultural, em Porto Alegre, e a Galeria Choque Cultural e Paço das Artes, em São Paulo. Nascido em Porto Alegre em 1972, Luis Flavio 'Trampo' é artista visual, arte-educador e ativista social. Graffiti, muralismo, tattoo, skate e graffiti são as bases que sustentam o trabalho do artista veterano, que, ao longo de 30 anos de estrada, carrega na bagagem a vivência de um eterno pesquisador da cultura popular.