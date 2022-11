Esteban Tavares traz turnê de 10 anos de seu primeiro álbum solo a Porto Alegre

Neste domingo (20), o cantor, compositor e multi-instrumentista Esteban Tavares se apresenta no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), a partir das 21h, com a turnê de 10 anos de seu primeiro álbum solo, Adiós, Esteban! Com o álbum tocado na íntegra, o público poderá conferir as faixas ao vivo na ordem em que aparecem no disco original. Ingressos, de R$ 40,00 a R$ 80,00, no Sympla.

Com importantes faixas que marcaram sua trajetória como Segunda-feira - que ultrapassou 11 milhões de visualizações em seu canal - Pianinho, Canal 12 e Sophia, Tavares comenta sobre o repertório: “A ideia é trazer o disco na íntegra para o meu público que me acompanha desde o começo e para os novos fãs. Para o restante do show, quero que seja bem diferente do que o público espera.”

O show conta com banda completa, com Paulinho Goulart no acordeon, Pedro Pelotas no piano, Gustavo Baralho no baixo e Eduardo Machado na bateria.