Arthur de Faria faz jornada audiovisual pela música de Porto Alegre no Farol.live

Nesta terça-feira (22), o músico, compositor, arranjador e pesquisador musical Arthur de Faria apresenta Porto Alegre - uma biografia audiovisual no Cine Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028), como parte da primeira temporada do projeto Farol.live. Em um espetáculo exclusivo, que mistura show, aula, conversa e experiência audiovisual, Arthur apresenta parte da história da música de Porto Alegre no século XX, baseada nos 30 anos de suas pesquisas sobre o tema, e que já resultaram nos livros Elis - Uma Biografia Musical e Porto Alegre - Uma Biografia Musical, Volume 1.

A jornada começa com os big hits de 110 anos atrás, como Celina, de Octavio Dutra, e Vem Cá, Mulata, d'Os Geraldos, e chega até Wander Wildner e Vitor Ramil nos anos 1990. Arthur faz um passeio informal, ao som do seu piano e ilustrado por fotografias, partituras, e outras imagens analógicas, manipuladas e projetadas por ele mesmo na tela do Cine Santander, e que ajudam a contar essa longa história.