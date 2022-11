Adriano Trindade apresenta álbum 'A new experience' em show no Café Fon Fon

Após seis anos sem tocar no Brasil, o músico gaúcho Adriano Trindade estará em Porto Alegre nesta terça-feira, às 21h, no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), para o show de lançamento do seu sétimo álbum, A new experience. O show terá participações especiais de Filo Machado, Luiza Gomes Veloso, Luiz Carlos Borges, Paola Kirst e Tonho Crocco. Ingressos a R$ 40,00 (reservas pelo telefone 51 99880-7689) e R$ 50,00, no local.

Adriano Trindade é radicado em Berlin, na Alemanha, e é considerado o precursor do samba rock no continente europeu e um representante do jazz brasileiro no mundo, tendo realizado shows e espetáculos em 55 países. Lançado em julho deste ano, A new experience traz 14 temas em um clima para frente, em uma mistura de música brasileira com elementos jazzísticos, africanos e sobretudo as diferentes levadas do samba. O novo álbum vem junto com um documentário, que já está disponível no canal do artista no YouTube.

No show desta terça-feira, Adriano Trindade estará acompanhado de Cristian Sperandir (piano e teclado), Bruno Flores (baixo), Renato Popó (bateria), Ronaldo Pereira (sax), Huberto Boquinha (trombone) e Renato Dall'Ago (trompete).