TVE exibe série de TV sobre os 50 anos do nativismo

Na próxima terça-feira (22), a TVE começa a exigir a série sobre os 50 anos do Nativismo, que retrata a 1ª edição do festival pioneiro do movimento, a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. O programa estreia às 21h30min. Serão 9 episódios de 26 minutos lembrando desde os precursores, como Pedro Raymundo, Teixeirinha e José Mendes, até a discussão sobre os rumos do nativismo.

Desfilam na tela grandes nomes da música regional gaúcha, artistas consagrados e novos talentos. Além dos depoimentos de especialistas, a série reúne farto material iconográfico, fruto de cuidadosa pesquisa e do acervo de imagens da TVE RS.

Fruto da vivência do diretor Henrique de Freitas Lima na aurora do movimento, que nasceu em 1971 na casa de sua família em Uruguaiana quando tinha apenas 12 anos de idade, o projeto homenageia na figura de seu pai, Henrique Dias de Freitas Lima (1932/2005), primeiro presidente da Califórnia, os responsáveis pelo êxito do nativismo.

