Flautista holandesa Floor Polder apresenta Brisa Carioca no Espaço 373

Nesta sexta-feira (18), a flautista holandesa Floor Polder desembarca pela primeira vez em Porto Alegre com Brisa Carioca, um trabalho que mistura música brasileira e jazz, inspirado em artistas como Egberto Gismonti, Chico Buarque e Tom Zé, e na cidade do Rio de Janeiro, onde vive há quatro anos. O show ocorre no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), às 21h, e ingressos (a partir de R$ 35,00) estão à venda no Sympla.

Floor Polder veio ao Brasil para fazer mestrado em Música na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, desenvolvendo uma pesquisa baseada nos solos de Carlos Malta e Eduardo Neves sobre a improvisação na flauta em música brasileira com elementos do jazz.

Para esta única apresentação em Porto Alegre, Floor será acompanhada por Luiz Mauro Filho (piano), Lucas Esvael (baixo elétrico) e Rafa Marques (bateria).