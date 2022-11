Virada Sustentável leva luzes e projeção sobre Lutzenberger à Ponte de Pedra

Com luzes iluminando a noite no Largo dos Açorianos e a projeção de um vídeo sobre José Lutzenberger na Ponte de Pedra, em Porto Alegre, a Virada Sustentável 2022 dá sequência a sua programação de atividades culturais e socioambientais neste sábado (19). O evento Noite Iluminada começa às 17h, com apresentações de chorinho dos grupos Choros de Balcão - Uma Linha Histórica Musical, Elias Barboza Quinteto e Caindo no Choro, além de observação da obra Guri do Arroio, do artista Roberto Freitas. Às 20h30min, haverá projeção na Ponte de Pedra de vídeo sobre o ambientalista José Lutzenberger, da artista Jana Castoldi.

No domingo (20), o Parcão recebe a Mostra 360° Artistas do Futuro, exposição de artes visuais a partir do olhar ancestral de jovens de periferia da cidade de Porto Alegre, além de apresentação da Orquestra Villa-Lobos, com o aclamado espetáculo Bituca, uma homenagem a Milton Nascimento no mês em que o grande artista se despede dos palcos. Também no domingo, na Orla do Guaíba, será realizada a segunda edição da Taça Integração. Toda a programação da Virada é gratuita.