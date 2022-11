Oswaldo Montenegro canta e bate papo com o público em show em Porto Alegre

Nome emblemático do cancioneiro brasileiro, Oswaldo Montenegro apresenta seu show Lembrei de Nós neste sábado (19), às 21h, no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, s/n). Ingressos, a partir de R$ 180,00 e com opções de meia entrada, seguem à venda no site Guichê Web e na loja Puc Store.