Natal dos Encantos terá 40 atrações durante o mês de dezembro em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, na tarde desta quinta-feira (17), a programação do Natal dos Encantos 2022. Entre os dias 2 e 25 de dezembro, a população poderá aproveitar pelo menos 40 atrações promovidas em 7 regiões da cidade, incluindo bairros centrais e periféricos. Serão concertos, shows de luzes, cortejos, apresentações de hip-hop e espetáculos que buscam resgatar o espírito natalino da Capital gaúcha no primeiro ano sem restrições por conta da pandemia de Covid-19. No dia 25 de novembro, uma ação no Shopping Total, com a chegada do Papai Noel pela famosa usina localizada no pátio do estabelecimento, dará o pontapé inicial na agenda de eventos.

A primeira atração do mês de dezembro será o acendimento das luzes do Paço Municipal, Mercado Público, Praça da Alfândega e demais locais da cidade, juntamente ao badalar dos sinos das igrejas, na sexta-feira (2), às 19h. Já no encerramento da programação, no domingo de Natal (25), a Festa de Natal acontece na praça da Subprefeitura das Ilhas e na Associação de Moradores e Amigos da Vila Ecológica, no bairro Cristal. Dois dos destaques do mês de atrações são o Cortejo de Natal, do Gasômetro até o palco do show da Orla 1, e o espetáculo circense Um Encanto de Natal, da Cia Sorriso com Arte, que acontecem no dia 11 de dezembro.

Outra novidade deste ano é que a Casa do Papai Noel será instalada na Secretaria de Governança Local e Coordenação Política, no Centro da Cidade. Crianças e Adultos poderão visitar o local todos os dias das 14h às 19h. Na cerimônia oficial de abertura da programação, o Prefeito Sebastião Melo convidou a população a participar do clima de festividade. "Queremos que todo cidadão decore sua casa, seu bairro. Nosso desejo é que toda Porto Alegre participe da agenda", incentivou. Apesar disso, a Prefeitura não estipulou uma expectativa de público para os eventos. Quando perguntado sobre o orçamento para a ativação, Melo disse, sem detalhar, que a maior parte é proveniente dos parceiros. "Orçamento público é curto, até tem, mas é pouco."

O Natal dos Encantos 2022 é uma parceria do Paço Municipal com diversas entidades privadas da cidade, que, além de colaborar com as atrações, irão oferecer luzes natalinas e árvores de Natal para decorar pelo menos 200 praças na cidade. Segundo o Secretário Municipal do Gabinete de Comunicação Social, Luiz Otávio Prates, a ideia deste ano é descentralizar a programação. "Tem evento e decoração na Restinga, no Morro da Cruz, nas Ilhas. As pessoas podem esperar muita música, dança, concerto desta programação em todos os locais. Unimos esforços para ter diversidade", considerou.

A Prefeitura também está arrecadando brinquedos para distribuir às crianças mais carentes, e os pontos de coletas em supermercados e shoppings serão divulgados posteriormente.

Confira a programação completa do Natal dos Encantos:

25 de novembro – Sexta-feira

18h30 – Chegada do Papai Noel no Shopping Total, com música e dança (Cia Lúdica e Orquestra), descida do Papai Noel pela chaminé e show de luzes e fogos

2 de dezembro – Sexta-feira

19h – Acendimento das luzes do Paço Municipal, Mercado Público, Praça da Alfândega e demais locais da cidade com o badalar dos sinos das igrejas

3 de dezembro – Sábado

11h – Concertos Capitólio – Coral da UFRGS

15h – Abertura da Casa do Papai Noel no Paço Municipal

18h – Festival de Orquestras Jovens na Redenção (4 orquestras) e Concerto Cover Frank Sinatra

4 de dezembro – Domingo

18h - Festival de Orquestras Jovens na Redenção (4 orquestras)

5 de dezembro - Segunda-feira

19h – Cantata de Natal nas Janelas do Paço Municipal (Grupo Batista Mont' Serrat).

6 de dezembro – Terça-feira

17h – Concerto de Natal do TRT4 – Praça Itália (Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul)

8 de dezembro - Quinta-feira

20h: Pedal Iluminado com saída do Shopping Total

9 de dezembro – Sexta-feira

18h – Cortejo de Natal da Praça do Paço Municipal até a Praça da Alfândega

10 de dezembro – Sábado

18h - Festival de Orquestras Jovens na Esplanada da Restinga (4 orquestras)

11 de dezembro – Domingo

14h – Festa de Natal para crianças na comunidade Dona Cristina no Bairro Cristal

18h – Cortejo de Natal do Gasômetro até o palco do show da Orla 1

19h – Um Encanto de Natal – Orla 1 do Guaíba (Cia Sorriso com Arte)

12 de dezembro – Segunda-feira

18h – Espetáculo de Natal do Banrisul na Praça da Alfândega

15 de dezembro – Quinta-feira

20h – Jardins do DMAE: Coral Dmae, Orquestra de cordas e solistas

16 de dezembro – Sexta-feira

18h às 22h – Caravana de Natal da Coca-Cola pelas ruas de Porto Alegre

20h – Concerto de Natal da Catedral Metropolitana (4 orquestras)

17 de dezembro – Sábado

12h – Apresentações Edu Meireles na Praça Montevideo, Paço Municipal

14h – Festa Natal Rubem Berta – Praça México

18h30 – Natal no Morro da Cruz

19h – Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – 250 anos de Porto Alegre na Orla 3 do Guaíba (Orquestra e Coral com cerca de 200 componentes)

18 de dezembro – Domingo

14h – Igreja Conceição – Orquestra Jovem Casa da Música.

18h – Igreja Conceição – Orquestra Jovem Casa da Música

19 de dezembro – Segunda-feira

18h – Apresentação de Hip-Hop no Paço Municipal

20 de dezembro – Terça-feira

16h30 – Música no Paço Municipal – Voz, Harpa & Flauta

18h – Apresentação do Coral UPA! na Praça Montevideo, Paço Municipal

21 de dezembro – Quarta-feira

18h – Show Adriana Deffenti na Praça Montevideo, Paço Municipal

19h – Concerto de Natal na Praça Gustavo Langsch – Bairro Rio Branco

20h – Concerto de Natal da Banda Municipal no Teatro Renascença

22 de dezembro – Quinta-feira

18h – Apresentação do Terno de Reis na Praça Montevideo, Paço Municipal

23 de dezembro – Sexta-feira

18h – Concerto com Orquestra e chegada do Papai Noel na Praça Montevideo, Paço Municipal

25 de dezembro - Domingo

14h – Festa Natal Ilhas na praça da Subprefeitura das Ilhas

14h – Festa Natal do Cristal na Associação de Moradores e Amigos da Vila Ecológica