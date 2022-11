Vera Reichert inaugura mostra 'Espelhos D'água' no Swan ExpoArte em Novo Hamburgo

A mostra Espelhos D'água, de Vera Reichert ganha espaço na 14ª edição do Swan ExpoArte — parte do projeto Swan Cultura, uma das iniciativas da rede hoteleira luso-brasileira que, às vésperas de completar 30 anos de criação, visa a incentivar a cultura na comunidade do Vale dos Sinos e a interação com Porto Alegre e outras cidades onde seus hotéis estão sediados. A abertura da exposição ocorre no próximo dia 17 de novembro, quinta-feira, a partir das 19h30min, com participação da pianista Márcia Hernandez, no PianoBar do Hotel Swan em Novo Hamburgo (Av. Dr. Maurício Cardoso, 303 - Hamburgo Velho). A entrada é franca.

A exposição e um convite para mergulharmos nao apenas no pensamento artistico de Reichert, mas tambem na urgente necessidade de preservarmos a agua e seus simbolismos. Vera, como quem abre dialogos com Heraclito, compreende e expande em seu trabalho as condicoes de que “tudo no mundo flui e nada mais permanece”, observa André Venzon, curador da mostra. “A materia da qual somos majoritariamente constituidos, a agua, faz a vida circular em nos e na terra", ressalta. Esse movimento, por sua vez, opera uma diversidade de linguagens, da pintura à fotografia, da escultura à instalação, para estar presente em cada elemento dominante das suas criações”, acrescenta.

Vera Reichert dedica-se às artes plásticas e visuais — trabalhando com desenho, pintura, fotografia e vídeo — e tem seu ateliê em Campo Bom (RS). Praticante de mergulho submarino, inspira-se em suas vivências no fundo do mar (a artista já mapeou mais de 30 destinos) para chamar a atenção para a preservação dos recursos hídricos e a poluição das águas. "Mergulhar é, para mim, um desafio e um realidade fascinantes. Mais impressionante ainda é fotografar, filmar e transpor as sensações experimentadas para as telas e esculturas", aponta Reichert.

O projeto curatorial de André Venzon apresenta as primeiras obras da artista no lobby do Hotel Swan Tower, em Novo Hamburgo, na forma de três grandes instalações que dialogam entre si em termos conceituais sem abdicar de sua essência formadora. “As fotografias da Série Superfície, que constituem o grande painel no alto da entrada, rendem um tributo contemporâneo ao Museu de l´Orangerie e a um dos precursores do impressionismo – mais famoso movimento de Vanguarda do Modernismo –, com as belezas de Jean-Claude Monet e as suas celébres Ninféias no lago em Giverny, um artista que construiu seus próprios jardins e que nos inspira e desafia a pensar a dimensão poética da natureza que queremos preservar”, observa Venzon.

A Série Coral Bleaching traz obras que flutuam sobre a parede de um imenso vão e remetem a seres que habitam as águas profundas e que são, igualmente, responsáveis pela purificação dos oceanos. “A artista, que pratica o mergulho submarino, faz com que nos encantemos com uma premissa simples, mas de grandeza reveladora: ao ficarmos apenas na superfície, o mundo profundo e misterioso se oculta”, afirma o curador.

Na Série Gotas com fotografias de paisagens lacustres e espelhos, suspensas da treliça que estrutura a parede de vidro da edificação, a artista retoma o mito de Narciso, que vê a si mesmo espelhado na lâmina d’água. “Porém, o espelho de Vera ilumina ao mesmo tempo que conscientiza”, analisa o curador. “Ele nos coloca sob uma reflexão de que se não formos capazes de ver além dessa primeira imagem oscilando no raso, além do próprio eu e da nossa vaidade, se não formos capazes de nos preocuparmos uns com a sobrevivência dos outros, com a preservação da água como essência de todas as coisas, morreremos submersos na nossa própria imagem angustiante. Portanto, o que Vera nos propõe como espectadores de nós mesmos, é uma obra que, ao exaltar a água, evidencia do nascimento à morte, do perfume ao suor, da lágrima ao sangue, da bruma à chuva, esse líquido vital que eleva a nossa existência e define o mundo”, conclui Venzon.

Vera Reichert é uma artista visual do Sul do Brasil. Trabalha com pintura, fotografia, vídeo e esculturas. Por ser mergulhadora, o mar instigou sua produção artística e em todos os seus trabalhos o tema de referência é a água, os corais coloridos e as manchas de algas na superfície.

Escreveu o livro A Inquietude do Olhar (The Restless Eye), lançado junto com sua exposição individual homônima no Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Margs, em 2017, no qual fala de sua trajetória no campo da arte e registra suas reflexões sobre as águas. Documentou em fotos as profundezas e traçou um paralelo com as efêmeras manchas de proliferação de algas na superfície das lagoas, buscando no inusitado dessas imagens sua transcendência poética e estética. As formas e texturas submarinas também podem ser vistas nas suas pinturas e esculturas. Já realizou 32 exposições individuais e mais de 200 coletivas no Brasil e no Exterior.