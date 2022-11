Festival de blues retorna após dois anos em Caxias do Sul

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Com edições canceladas nos últimos dois anos em razão da pandemia da covid-19, o 13º Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) ocorre desde esta quinta-feira (17) até o domingo (20), em Caxias do Sul. Esta edição também marca a transferência de local. Habitualmente realizado na área da antiga Estação Férrea, o festival ocupa o Parque de Eventos da Festa da Uva. Reconhecido como o maior festival de blues da América Latina por músicos, jornalistas e revistas especializadas, esta edição terá uma área de cerca de 15 mil m².

A edição deste ano celebra Clarksdale, uma das principais cidades do Delta do Mississippi. Toyo Bagoso, idealizador do MDBF, destaca que recente visita à cidade foi fonte de inspiração para a construção do line up da edição de 2022. “Fui conhecendo novos nomes, sendo apresentado ao cenário atual daquela cidade, uma das mais importantes para o blues. Lá, a música ao vivo acontece sete dias por semana, promovendo a herança cultural e eternizando essa manifestação musical”, afirma.

A programação contempla shows de Freddie Dixon, filho do lendário baixista e compositor Willie Dixon, vindo de Chicago, nos Estados Unidos. Outros nomes são o guitarrista e gaitista Bill “Watermelon Slim” Homans, uma lenda viva do blues com influências também do country e do rock; e D'Kieran “D.K.” Harrel, embaixador do blues pelo B.B. King Museum e Delta Interpretive Center, que se apresentará juntamente com o saxofonista Dr. Alphonso Sanders, diretor do BB King Recording Studio.

Também haverá apresentações de nomes nacionais, como Back2Blues, banda carioca que traz influências do Texas Blues. “Um dos fatores mais importantes do festival é essa conexão entre os músicos, as interações que provocamos entre eles. Essa mistura é essencial, até porque o blues é isso mesmo: é a verdade, é o presente, também é o improviso”, explica Bagoso.

Conhecida como terra natal de muitos músicos do blues, Clarksdale é famosa pelo cruzamento da Highway 61 com a Highway 49. Esta encruzilhada supostamente seria a mitológica "Crossroads”, conhecida pela lenda envolvendo o músico Robert Johnson, que no local teria vendido sua alma em troca do dom para tocar o blues. “Caxias do Sul e Clarksdale foram consideradas Sister Cities através de assinatura formal de reconhecimento entre os prefeitos das duas cidades. Neste ano, pela primeira vez na história, o MDBF faz parte do calendário oficial de eventos de Caxias do Sul”, comemora Bagoso.

A Clarksdale Edition também mostrará a cultura da cidade por meio da culinária típica e dos palcos temáticos, já tradicionais no MDBF. A cenografia terá elementos que remetem aos principais juke joints, que eram bares rústicos do sul dos Estados Unidos, onde se popularizou o blues. O festival tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Caxias do Sul e apoio cultural de Racon Consórcios e Empresas Randon.