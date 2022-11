Festival Cinema Negro em Ação chega à sua terceira edição

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), realiza entre os dias 20 a 27 de novembro a terceira edição do Festival Cinema Negro em Ação. A mostra será realizada em formato híbrido, incluindo exibições dos filmes concorrentes na grade de programação da TVE-RS, canal Prime Box Brasil, plataforma Cultura em Casa e na Cinemateca Paulo Amorim. O acesso às exibições na programação na Cinemateca será gratuito e aberto a todos os públicos.

A programação na CCMQ inicia no domingo, Dia da Consciência Negra, com o lançamento do documentário Oliveira Silveira, o Poeta da Consciência Negra, com direção de Camila de Moraes, em sessão às 15h30min. A mostra de curtas, videoclipes, videoarte e longas-metragens de realizadores negros selecionados para o festival vai acontecer dos dias 23 a 25, das 13h30min às 17h. Na quarta-feira (23), às 19h30min, ocorre também a exibição do documentário Pitanga, dirigido por Beto Brant e Camila Pitanga. A sessão terá a presença do ator Antonio Pitanga, homenageado nesta edição do Festival Cinema Negro em Ação. A programação completa está disponível no perfil @cinenegroemacao no Instagram.

Nesta edição, a curadoria será assinada por quatro destacados profissionais negros do audiovisual gaúcho: Sofia Ferreira, Kaya Rodrigues, Jeferson Silva e Felipe Rocha. Para Sofia, que dará continuidade também à curadoria de Mercado e Conteúdos, "o evento cria um espaço de apresentação e comercialização de conteúdos relevantes, contribuindo para promover narrativas plurais para o cenário do audiovisual brasileiro". Kaya Rodrigues complementa que, "nesta terceira edição, o enfoque torna-se a ampliação dos aspectos sociais do festival, voltando nosso olhar com atenção, e de maneira convidativa, para os coletivos negros da cidade, que muito já fazem pela criação destas narrativas, além de exibições gratuitas e abertas que nos aproximam da comunidade."

A terceira edição chega, portanto, para potencializar um cenário já muito rico, e conta com a disposição e o repertório de seus realizadores para alavancar novas narrativas e promover profissionais negros que contribuam ativamente para a cena audiovisual brasileira. "A terceira edição do Festival foi muito esperada pelo setor audiovisual, demonstrando a importância dessa iniciativa para a inclusão de profissionais negros e, também, reforçando o compromisso da Secretaria da Cultura com as pautas afirmativas", destaca Clarissa Lima, assessora de Diversidade da Sedac.

Para a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, além do caráter afirmativo no aspecto racial, o Festival traz consigo o incremento a um setor da economia com grande potencial de expansão. "As primeiras edições do Festival Cinema Negro em Ação já foram determinantes para a criação de uma série de ações de capacitação, fomento e formação de profissionais da cadeia produtiva do audiovisual. Temos certeza de que esses resultados e a presença de novos realizadores e sua força coletiva já se farão sentir este ano. A continuidade e a consolidação do Festival multiplicam os espaços e qualificam as produções de cineastas negros de todo o Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul", afirma a secretária.