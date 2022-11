Show de Nei Lisboa encerra painel da Associação dos Amigos da CCMQ

Nei Lisboa é a atração desta sexta-feira (18), na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac). A apresentação do cantor e compositor encerra o painel Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana 35 anos: uma parceria público/privada em prol da CCMQ, que acontece às 18h, também aberto ao público, na Sala Sérgio Napp. O show de Nei Lisboa ocorre logo a seguir na Sala Carlos Carvalho, também no segundo andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736).

O painel que precede o show apresenta detalhes e propõe a ampliação do debate sobre as relações entre a Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana (AACCMQ) e as demais instituições que garantem a manutenção e continuidade da programação do complexo cultural. Com mediação da jornalista Camila Diesel e acessibilidade em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), o painel reúne a presidente da Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana, Liana Zogbi, o diretor da CCMQ, Diego Groisman, e a diretora da Cida Cultural, Maria Aparecida Herok.

A partir da exposição de aspectos dos processos administrativos e das políticas culturais da Casa de Cultura e do Plano Anual de Atividades, os gestores abrem o debate com o público, artistas, produtores e outros operadores da cadeia produtiva da cultura. A discussão passa por temas como escolhas artísticas, curadoria, produção, diversidade, formação de público, ações educativas e outros temas relacionados ao processo orgânico de ocupação dos espaços culturais públicos.