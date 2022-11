Mérito Cultural Pucrs será entregue a Alceu Valença nesta quinta-feira

Alceu Valença será o homenageado com o Mérito Cultural Pucrs nesta quinta-feira (17), honraria que simboliza o reconhecimento da instituição à uma personalidade do meio artístico. Em meio às comemorações do 74º aniversário da Universidade, a celebração acontece às 21h no Salão de Atos Ir. Norberto Rauch, com Alceu Valença e banda apresentando o show Anunciação - Tu vens eu já escuto os teus sinais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Guichê Web ou na Pucrs Store, que fica no térreo do prédio Living 360º, no Campus da Pucrs.

Nesta noite especial, Alceu Valença traz para Porto Alegre um panorama das diversas vertentes de sua obra, com sons do Brasil profundo, como forrós, baiões, xotes, toadas e emboladas. O artista alia temas de sua autoria a clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, cantando ao lado de Leo Lira (guitarra), Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Nando Barreto (baixo) e Cassio Cunha (bateria). Do sertão ao litoral, da folia ao pop, o show inclui grandes sucessos da música brasileira,como Belle de Jour, Cavalo de Pau, Pelas Ruas que Andei, Como Dois Animais, Tropicana e o hino Anunciação.

A cada ano, o Mérito Cultural Pucrs é atribuído a uma personalidade do meio artístico que tenha uma trajetória marcada pela defesa da cultura enquanto instrumento de humanização e educação. O Mérito já homenageou a atriz Fernanda Montenegro (2018), a cantora Maria Bethânia (2019), o ator Lima Duarte (2020) e a cantora Alcione (2021).

Alceu Valença nasceu em São Bento do Una, interior de Pernambuco, em 1946. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, surgiu como expoente da geração da música nordestina nos anos 70 e foi um dos primeiros a promover a união do som do agreste nordestino com a guitarra elétrica. Com Geraldo Azevedo, em 1972, lançou o disco Quadrafônico. Iniciou sua carreira solo em 1974 com o disco Molhado no Suor e já lançou mais de 30 álbuns. Em 2014, dirigiu o filme musical Luneta do Tempo, que ganhou prêmios de trilha sonora e direção de arte no 42º Festival de Cinema de Gramado. Em 2021, lançou seu último álbum, intitulado Saudade.