Glau Barros apresenta o show Brasil Quilombo no Teatro Glênio Peres

A cantora Glau Barros traz ao palco do Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255) o show Brasil Quilombo, dentro das celebrações do Mês da Consciência Negra. Serão duas apresentações, nesta sexta-feira (18) e sábado (19), às 19h, ambas com entrada franca. Os convites estão sendo distribuídos na Seção de Memorial da Câmara de Vereadores, das 9h às 18h. No sábado, a distribuição ocorre 30 minutos antes do show, mediante disponibilidade.

Brasil Quilombo, primeiro CD da cantora, obteve dois Prêmios Açorianos de Música. A sonoridade e a estética do show estão alicerçados na cultura de matriz africana e afro-brasileira. O repertório destaca o qualificado trabalho autoral de compositoras e compositores gaúchos, valorizando e difundindo a cultura do samba existente no Rio Grande do Sul.