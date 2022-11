Segunda edição do Museu Mais Cores promove oficinas e performances neste sábado

Ocorre neste sábado (19) a segunda edição do projeto Museu Mais Cores, promovido pelo Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul (Parque dos Nativos, 515), que abre suas portas para a comunidade oferecendo gratuitamente ao público apresentações, batalha de breaking e oficinas a partir das 14h. Há também a realização de graffiti no museu com Coletivo Camaquarte, Marcinha Dark, Kuca Arc e Piter Art Cor, em atividade que inicia às 9h.

O projeto Museu mais Cores ocupará artisticamente o complexo do Museu antes da sua inauguração oficial, durante os meses de outubro, novembro e dezembro, proporcionando uma aproximação da comunidade local e hip hopers com o espaço coletivo e popular.

A programação deste final de semana contará com oficina Escola Hip Hop, workshops de fotografia e breaking, set de DJ com com Edinho DK, performances de B.Art e Rima das Mina, além de uma batalha de breaking com 16 competidores selecionados que concorrerão a prêmios em dinheiro. Dois jurados convidados e o público presente avaliarão técnica, criatividade e musicalidade.

O Museu da Cultura Hip Hop RS é o primeiro da América Latina dedicado ao movimento, com uma ampla estrutura de um espaço físico para celebração, preservação e resgate histórico da cultura Hip Hop desenvolvida no Rio Grande do Sul.

Com expectativa de 30 mil visitações por ano, o complexo contará com quase 6 mil itens de acervo físico e digital sobre a história do Hip Hop gaúcho, estruturado com salas expositivas, estúdio musical, atelier de oficinas, café, loja, estufa agroecológica, biblioteca, quadra poliesportiva, CT de breaking, em uma área de quase 4 mil metros quadrados na Vila Ipiranga em Porto Alegre. Inspirado no The Universal Hip Hop Museum nos EUA, o Museu é uma iniciativa coletiva da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e objetiva o fortalecimento de outros estados brasileiros para criação de museus, organizando rede capaz de construir o Museu Brasileiro da Cultura Hip Hop nos próximos cinco anos.

Museu Mais Cores - segunda edição

Sábado, 19 de novembro, 14h

Rua Parque dos Nativos, 515, na Vila Ipiranga

9h - Graffiti no Museu, com Coletivo Camaquarte, Marcinha Dark, Kuca Arc e Piter Art Cor

14h - Oficina Escola Hip Hop, com Eduardo Tamborero

14h - Workshop de fotografia de Hip Hop, com Bruna Ferreira

14h - Oficina Diálogo Mental no Breaking, com Pedrinho Festa

14h - 15h - DJ Edinho EK

15h - 17h30 - Batalha de Breaking do Museu do Hip Hop

17h30 - 18h - DJ Edinho EK

18h - apresentação de breaking Cia Diácono, com Mailon Marques

18h10 - show com B.Art

18h40 - Show Rima das Minas