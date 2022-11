Susan Mendes traz a luta de mulheres vítimas de violência na exposição Por Um Fio

Pergunte a uma mulher o que a torna livre. A artista visual Susan Mendes responde coletivamente com a arte: o direito de ser real. Há mais de 40 anos trabalhando com figuras femininas na arte contemporânea, Susan assina agora a exposição Por um Fio, que apresenta em 26 obras a vida das mulheres que se tornam vítimas da violência direta, indireta, física e moral.

Com curadoria de Ana Zavadil, a mostra está a partir desta quinta-feira (17), às 19h, no Ateliê Susan Mendes (rua Felipe Becker, 431). A visitação vai até 17 de dezembro, de terças a sextas-feiras, 15h às 18h, e nos sábados, mediante agendamento.

As obras têm como suporte o papelão corrugado, material usado em caixas descartadas e reutilizado ao lado de tecidos, madeiras, fibras siliconadas, tintas, colagens e espelhos. No processo de lixar e rasgar o papelão, reflete a mulher real com suas curvas e cicatrizes; a autoimagem feminina sem a imposição de padrões e estereótipos. Parte da exposição foi feita durante a pandemia, em 2020, e retrata também o confinamento e a solidão.

A exposição Por um Fio acontece no Ateliê Susan Mendes, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. O casarão que abrigou a família da artista por 36 anos foi transformado em um novo espaço e hoje recebe alunos de todo o Rio Grande do Sul para cursos, palestras e estudos sobre arte contemporânea.