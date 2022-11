Prefeitura de Porto Alegre se manifesta sobre Prêmio Açorianos de Teatro Adulto

O coordenador de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCEC) de Porto Alegre, Jessé Oliveira, se manifestou sobre a desclassificação de produções do Prêmio Açorianos de Teatro Adulto em 2022 por falta de avaliação da comissão julgadora. Do total de 14 espetáculos inscritos neste ano, quatro ficaram de fora da concorrência: Sobrevida; Um Fascista no Divã; Sobrevivo: Antes Que o Baile Acabe; e Fica, Vai Ter Bolo.

"Em primeiro lugar, a CAC se solidariza com os grupos que foram prejudicados pela ausência dos jurados, e reafirma o compromisso com a transparência e com uma solução mediada e razoável, para todas as produções e artistas envolvidos e envolvidas", começa o texto do coordenador.

Jessé afirma que a secretaria diminuiu a quantidade de apresentações devido ao momento de recuperação pós-pandemia - em que os espetáculos estavam fazendo temporadas mais curtas. "[...] e, se mantivéssemos as oito apresentações mínimas tradicionais, muitos espetáculos não poderiam participar", justifica.

O coordenador afirma que os jurados acompanharam normalmente as apresentações até o dia 9 de outubro, fazendo a avaliação de dez espetáculos. "A partir do dia 10 até 30 de outubro, data limite de apresentações concorrentes, a maioria dos jurados não compareceu aos quatro espetáculos restantes. Receberam, ao longo de todo o processo, e-mail com as informações sobre os espetáculos concorrentes e, no período acima descrito, foram cobrados, uma vez que as produções haviam contatado e alertado para o não comparecimento de jurados em suas apresentações. Entendo que os jurados tenham tido razões para estas ausências, mas foram avisados pela Coordenação", complementa Jessé.

Na sequência, afirma que a Coordenação realizou uma reunião com todas as produções que foram prejudicadas, na qual todos os representantes compareceram. "Foram elencadas inúmeras alternativas, desde a anulação do certame, oferecimento de uma pequena temporada e um possível recurso para cobrir gastos com apresentações, e realizar apresentações, ainda este ano, às quais os jurados assistiriam para efetivar o julgamento", afirma o coordenador.

Segundo Jessé, as opções não foram aceitas e foi dado o prazo até esta quarta-feira (16) para que as produções interessadas entrassem com recurso. "Após este momento, os recursos seriam avaliados à luz do Edital e dos princípios legais", finaliza o texto.

A lista de espetáculos indicados ao prêmio foi divulgada, com dois dias de atraso, no dia 9 de novembro. Os produtores dos quatro espetáculos desclassificados afirmam ter recebido um e-mail da CAC/SMCEC com um pedido de desculpas e a sinalização de que eles não poderiam concorrer à premiação porque os jurados não assistiram às peças.