Caxias do Sul recebe quatro dias de muita música no Mississippi Delta Blues Festival

O Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, recebe de 17 a 20 de novembro, a 13ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, considerado o maior festival de blues da América Latina. Em sua Clarksdale Edition - celebrando e tomando como tema uma das principais cidades do Delta do Mississippi, nos EUA - o evento terá como destaques Freddie Dixon, filho do lendário baixista e compositor Willie Dixon; o lendário guitarrista e gaitista Bill 'Watermelon Slim' Homans; e D'Kieran 'D.K.' Harrel, embaixador do Blues pelo B.B. King Museum e Delta Interpretive Center, que se apresentará juntamente com o saxofonista Dr. Alphonso Sanders, diretor do BB King Recording Studio.

Os ingressos para a 13ª edição do Mississippi Delta Blues Festival seguem à venda, com o sexto lote sendo disponibilizado até 19 de novembro. As entradas podem ser adquiridas aqui . Como a edição 2020 teve de ser adiada em vista da pandemia, os ingressos adquiridos para aquele ano continuarão valendo para este nos seus respectivos dias, sem necessidade de troca ou revalidação. Portadores do Mojo Card, que garante descontos para entradas e produtos, também terão acesso aos benefícios.