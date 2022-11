Saxofonista Kenny G traz sua turnê mundial para o Auditório Araújo Vianna

Vencedor do Grammy e maior astro da música instrumental no mundo, Kenny G volta ao Brasil depois de 15 anos com a turnê An Evening with Kenny G, em suporte ao álbum New Standarts, mais recente lançamento do músico em seis anos. Porto Alegre vai receber a visita do astro nesta quinta-feira (17), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Ingressos, a partir de R$ 150,00, seguem à venda na Sympla.

Acompanhado de uma super banda ao vivo, o ícone do saxofone promete uma apresentação com os principais sucesso da carreira, incluindo músicas como Silhouette, Forever In Love, que rendeu ao músico o Grammy de Melhor Composição Instrumental, e Dying Young, maior sucesso da carreira do músico e faixa tema de Julia Roberts no blockbuster Tudo Por Amor.

O show promete emocionar com as trilhas que embalaram gerações através da distinta mistura de Jazz, R&B e pop do músico, que já trabalhou com nomes como Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Celine Dion, Katy Perry, Kanye West, The Weekend, Stevie Wonder e outros.