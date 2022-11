Voz lendária do pop, Bonnie Tyler canta pela primeira vez em Porto Alegre

Uma das cantoras de pop mais reconhecidas na Europa vai se apresentar em Porto Alegre pela primeira vez. A galesa Bonnie Tyler estará no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (18), com a turnê do álbum Between the Earth and the Stars, que celebra seus mais de 50 anos de carreira. Ingressos, a partir de R$ 130,00, estão à venda na Sympla. Todas as entradas adquiridas antes da pandemia seguem válidas e devem ser utilizadas nesta data.

Bonnie é dona de um dos maiores hits da década de 80, Total Eclipse of the Heart. A galesa ficou conhecida no Brasil pela parceria formada com o cantor Fábio Jr. em 1987, com a música Sem Limites Para Sonhar. "Eu já me apresentei em todo o mundo e ainda amo subir ao palco e divertir meus fãs fantásticos. Era a hora certa de voltar ao estúdio, mas queria marcar meus mais de 50 anos de atuação com algo realmente especial. E fiz exatamente isso: o novo material em Between the Earth and the Stars está incrível", antecipa Bonnie.