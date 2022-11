Escritoras debatem obra de Clarice Lispector em exposição no Espaço Cultural Correios

As escritoras Jane Tutikian, Catia Simon e Cíntia Moscovich têm em comum a admiração pela obra de Clarice Lispector e, nesta quinta-feira (17), às 18h30min, falarão sobre essa devoção na mostra Clarices, da artista visual Graça Craidy, no Espaço Cultural Correios do Memorial do Rio Grande do Sul (rua Sete de Setembro, 1.020). O evento tem entrada gratuita.

Entre as paredes que abrigam a exposição com 33 retratos pintados de Clarice, as três escritoras revelarão as razões pelas quais são “loucas” pela autora de A Hora da Estrela.

Para Jane Tutikian, a escritora nascida na Ucrânia, naturalizada brasileira e que morreu aos 57 anos, em 1977, no Rio de Janeiro, “mergulhou na vida, na arte e no mistério de tudo o que existe como ninguém! É única. Por isso, sou louca por Clarice”, declara.

Catia Simon, doutora em Letras pela UFRGS e premiada pela tese “Nos labirintos da realidade, um diálogo de Clarice Lispector com Machado de Assis”, afirma que “a escrita distraída de Clarice afrouxa nossas resistências e nos aproxima da aventura de existir do outro”.

Já Cíntia Moscovich resume assim seu culto a Clarice: “Sou louca por Clarice porque ela me ensinou a mágica da literatura”.

Por sua vez, a artista visual que assina os retratos explica o que a moveu ao fazer a coleção e o evento com as três escritoras. “Como eu quis desvendar na pintura um pouco das muitas Clarices que vivem na Clarice Lispector, quero compartilhar com os visitantes da exposição, também, o olhar dessas três grandes escritoras e professoras que são apaixonadas por Clarice e têm suas próprias razões para essa paixão", diz Graça Craidy.

A mostra fica aberta à visitação até 17 de dezembro, de terça a domingo, das 9h às 18h.