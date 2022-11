Sala Redenção exibe curtas pernambucanos em sessão gratuita com acessibilidade

Nesta quinta-feira (17), às 14h, a Sala Redenção apresenta três curtas-metragens pernambucanos em uma sessão com acessibilidade, incluindo Libras, audiodescrição e legenda LSE. Os três filmes, A Saga da Asa Branca (1979), Pega-se Facção (2020) e Da Boca da Noite à Barra do Dia (2021), são documentários que abordam questões históricas e sociais da região Nordeste do Brasil.

Os filmes integraram a Mostra de Curtas Pernambucanos, do 7º Festival VerOuvindo, realizado em agosto deste ano, em Recife, com o objetivo de promover o cinema brasileiro com acessibilidade. As produções contaram com a curadoria de Amanda Mansur, e foram disponibilizadas à Sala Redenção por intermédio do professor Eduardo Cardoso, Vice Pró-Reitor de Extensão da Ufrgs.

A sessão tem entrada franca e é aberta à comunidade em geral. O cinema universitário está localizado no campus central da Ufrgs (acesso pela Rua Eng. Luiz Englert, 333).

PROGRAMAÇÃO CURTAS PERNAMBUCANOS NA SALA REDENÇÃO

Dia 17 de novembro, quinta-feira, às 14h

Sala Redenção - Cinema Universitário

Rua Eng. Luiz Englert, 333 - campus central da UFRGS

Entrada franca

ufrgs.br/difusaocultural

A SAGA DA ASA BRANCA

(dir. Lula Gonzaga | Brasil | 1979 | 7min | 10 anos)

Asa branca é um pássaro de arribação que voa do sertão quando percebe que a seca vai chegar. O filme é um “semi documentário” em desenho animado, que retrata o pássaro e o sertanejo com sua mulher, Bernardino e Rosa, partindo da sua terra com a chegada da estiagem. Com texto e narração de Humberto Teixeira, compositor da música Asa Branca, foi este o único trabalho de Humberto no cinema e também seu último trabalho. Na trilha sonora, o arranjo sinfônico do maestro Guerra Peixe.

PEGA-SE FACÇÃO

(dir. Thaís Braga | Brasil | 2020 | 13min | livre)

Em uma região onde a seca dura a maior parte do ano e a agricultura familiar não garante o sustento, mãe e filha veem como única saída a costura domiciliar terceirizada na zona rural de Caruaru-PE. Mas qual é o preço a ser pago?

DA BOCA DA NOITE À BARRA DO DIA

(dir. Tiago Delácio | Brasil | 2021 | 18min | livre)

Na Zona da Mata pernambucana sonho e realidade se misturam. Entre os canaviais as cores, as danças, o teatro e a música revelam um passado não tão distante, coloca em xeque o presente e joga luz nos desafios futuros de uma brincadeira que começa na boca da noite e encerra na barra do dia.