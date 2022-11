Sandra Pêra interpreta sucessos de Belchior em show no Instituto Ling

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe nesta quinta-feira, às 20h, a cantora, compositora, atriz e diretora carioca Sandra Pêra em seu novo projeto, Sandra Pêra em Belchior. O espetáculo, inédito na Capital, é dedicado à obra do compositor cearense Antônio Carlos Belchior. Ainda restam ingressos (R$ 60,00, com opções de meia entrada) à venda no site e na recepção do Instituto.

Baseado no recém-lançado álbum homônimo da artista, o repertório passeia por sucessos como Paralelas, Medo de avião, Todo Sujo de Batom, A palo seco, Velha roupa colorida, Mucuripe, Galos, noites e quintais e Sujeito de Sorte. Sandra Pêra reúne com leveza e boa prosa algumas densas canções, como se apresentasse um roteiro de dramaturgia – bem ao estilo do cancioneiro de Belchior, que foi amigo da cantora.

Sandra Pêra em Belchior é o segundo álbum solo da artista, irmã de Marília Pêra e ex-integrante do grupo As Frenéticas, que volta aos discos após um hiato de 38 anos sem gravar. A artista sobe ao palco acompanhada por Mimi Lessa (guitarra), Lourival Franco (teclado), Pedro Peres (contrabaixo) e Flávio Santos (contrabaixo).