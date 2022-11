Com alta de 40% nas vendas, Feira do Livro supera expectativas dos organizadores

A 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, que encerrou nesta terça-feira (15), superou as expectativas dos organizadores, tanto na venda de livros quanto na presença de público durante os 19 dias do evento na Praça da Alfândega. Foram comercializados neste ano 234.338 livros, uma alta de 40% na comparação com a última edição sem restrições do evento, em 2019, quando foram vendidos 217.785 exemplares. Por dia, a venda média de livros por dia foi de 3.255 por banca, enquanto que em 2019 ficou em 2.317. Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (16) pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL).

O presidente da CRL, Maximiliano Ledur, destacou o desempenho positivo e a ótima edição da feira neste ano. "É um número bastante considerável porque passamos dois anos em que as pessoas se acostumaram a comprar livro de outra forma, pela internet e pelas 'ponto com'”, ressaltou Ledur, admitindo o receio de uma queda na venda de exemplares em decorrência dessa mudança de comportamento dos consumidores.

“O pessoal estava sedento de vir à praça e comprar livro, esse foi o grande ponto positivo. Sem falar nos nossos eventos dentro da feira, que tivemos quase completos e lotados", afirmou o presidente da CRL. Na área adulta, foram realizados 70 eventos e 12 oficinas, com 319 inscritos. Durante os 19 dias da Feira, 117 autores participaram das atividades - 6 escritores internacionais, 18 nacionais e 93 gaúchos. Para os públicos infantil e juvenil, foram 384 atividades entre encontros com autores, espetáculos, eventos voltados para EJA e público jovem, apresentações teatrais e contação de histórias.

O espaço da feira destinado ao público infanto-juvenil contou com diversas atividades. Foto: Diego Lopes/Divulgação/JC A área voltada às crianças funcionou em um horário diferenciado do restante da feira para atender a todos os turnos das escolas, das 10h às 20h. Uma herança deixada para as crianças será o acesso ao acervo infantil da Câmara Rio-Grandense, com 8,5 mil livros, que ficará permanentemente disponível em duas salas do Espaço Força e Luz (rua dos Andradas, 1.223). Outra iniciativa voltada ao público infantil é a luta por um vale-livro para os alunos das redes pública municipal e estadual, com um valor para os estudantes poderem adquirir obras na feira.

A área de acessibilidade da feira recebeu investimentos neste ano, contando com tradução de libras e 41 rodas de conversa sobre questões voltadas ao tema. “A proposta é melhorar o espaço na praça para acolher essas pessoas, mas aí tem que contar com a Prefeitura”, lembrou Sônia Zanchetta, que coordena a área infantil e a de acessibilidade.

Neste ano, ocorreram 521 sessões de autógrafos entre coletivas (54) e individuais (467), mobilizando 1.429 autores. Entre as sessões mais concorridas, destacaram-se a do jornalista Eduardo Sphor, que teve 3 horas de filas no lançamento de Santo Guerreiro, Ventos do Norte, a do ator, cineasta e escritor e Lázaro Ramos, autor de Medida Provisória: Diário do Diretor e as da escritora Martha Medeiros (Um Lugar na Janela 3 - Relatos de Viagem) e a da ex-deputada federal Manuela D´Ávila (Somos as palavras que usamos).

Lázaro Ramos, autor de “Medida Provisória: Diário do Diretor”, participou de um painel durante a Feira do Livro. Foto: Diego Lopes/Divulgação/JC

O sentimento do sucesso da Feira foi compartilhado pelos três organizados presentes na divulgação do balanço. “Senti uma feira de muita alegria. Foi uma feira de retorno, de resgate e com um público muito agradecido. Agora começamos a pensar na próxima edição", ressaltou a coordenadora da área adulta da feira, Sandra La Porta.