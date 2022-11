Realismo alegórico está em peça 'Diálogos Rasgados' na Casa de Espetáculos

Neste final de semana, o grupo Os Sapientes realiza apresentações da peça Diálogos Rasgados, dirigida por Patsy Cecato. A estreia da montagem teatral ocorre na Casa de Espetáculos (rua Visconde do Rio Branco, 691), com sessões nesta sexta-feira e sábado, sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) e estão à venda pelo Sympla.

Trabalho que resulta de uma série de ações desenvolvidas pelos artistas, que desde 2019 realizam encontros semanais para estudar dramaturgia e atuação, Diálogos Rasgados surge após quatro meses de ensaios. Patsy destaca que isso só foi possível porque os atores já vinham se preparando para levar uma produção artística consistente à cena, por meio de outros processos criativos. Comediante de sucesso, por conta do espetáculo Se Meu Ponto G Falasse, ela observa que tem trabalhando outros gêneros há cinco anos.

"Este grupo de estudos começou como uma oficina, mas se transformou em um coletivo com objetivo profissional a partir do terceiro ano", explica a diretora do espetáculo, que também assina a dramaturgia da maioria dos textos que serão encenados. Inicialmente formado por 16 pessoas, o grupo primeiro encenou a peça Não se Mata Pintassilgo (com texto e direção de Patsy) na edição de 2020 do festival Porto Verão Alegre. Depois, passou a publicar textos autorais, gravados no formato selfie e em tom de confissão, no canal Os Sapientes no Instagram, criado em 2021. Naquele ano, os artistas também produziram uma videoarte chamada Máscaras, em tributo ao cartunista Saul Steinberg Antes de iniciarem os ensaios de Diálogos Rasgados, também realizaram a mostra Sapientes Day, com os resultados de tudo que foi feito no período de 2019 a 2022.

Atualmente, o grupo é formado por 12 atores-criadores e a pesquisa é coordenada e dirigida por Patsy. Somando mais de 30 anos de carreira como atriz no teatro e um mestrado em Escrita Criativa, ela destaca que o maior desafio do atual trabalho foi encontrar uma dramaturgia contemporânea única para um elenco grande. Por isso, a escolha foi reunir alguns de seus textos curtos em conjunto com outros, escritos pelas atrizes Dani Entrudo e Rosângela Britto e pelas dramaturgas Dedé Ribeiro e Heloísa Migliavacca, além de um trecho do livro Histórias Tatuadas, do jornalista Gabriel Moojen.

"No total, são 13 textos, a maioria em diálogos de duplas. Mas eu queria um que fosse coletivo, e busquei no livro do Gabriel um texto onde descreve a criação do mundo", detalha Patsy. A cena foi gravada em vídeo e dividida em duas partes, que serão projetadas no começo e no final do espetáculo.

No decorrer da peça, o público irá ser provocado, de forma leve, a refletir sobre o "diálogo surdo", onde cada um fala somente de si mesmo, ainda que esteja em uma conversa com outra pessoa. "Vivemos em uma era individualista, onde é raro que alguém se disponha a escutar de verdade o que o outro tem a dizer", justifica a autora. "No espetáculo, os diálogos tratam do campo emocional da vida - momentos afetados por memórias, paixões, inveja, ciúmes, traição - e fazem uma crítica à forma individualista de se relacionar. São monólogos interiores, que, se fossem uma imagem, seriam como uma foto de duas pessoas juntas rasgada ao meio: elas conversam consigo mesmas, usam o outro apenas como espelho. No final das contas, só o que importa é o que cada uma delas está sentindo e pensando."

Patsy optou por colocar tudo isso em cena "num tom realista, que abarca o nonsense e a alegoria". "Era a hora de ver a maturidade do grupo como atores, e eles estão muito bem", avalia. O cenário remete à uma casa, onde o quarto de vestir é uma arara, a sala é um divã, e assim por diante. "É um realismo alegórico, onde criamos uma realidade que faz sentido dentro daquele universo, e isso fica acordado com o público logo no início do espetáculo", destaca.

A artista afirma que o trabalho chega ao público sem "nenhuma pretensão", mas com o propósito de transpor para o palco uma realidade das paixões humanas, onde as pessoas possam se reconhecer e também se colocar no lugar das outras, criticar, torcer pelos personagens, e, ao final, ter esse olhar para dentro de si mesmas. "Como dramaturga e diretora, minha vontade era falar de tudo que não pôde ser dito nestes anos de silêncio, solidão e isolamento. Acredito que a época do individualismo está terminando, e que agora devemos dar foco a este novo momento: trabalhar com as diferenças e reconhecer o outro."

A peça conta ainda com o olhar artístico da arquiteta Fernanda Renner Ely, que estreia como cenógrafa neste espetáculo. "Cada cena tem um objeto principal. Quando reunimos todos os objetos percebemos que tínhamos uma casa, com o quarto de vestir, uma sala, uma mesa de comer, uma sala de ginástica, um banheiro, área de serviço. Tudo alegórico. Então eu chamei a Fernanda para organizar esta casa. Ela também vai fazer projeções que unificam a ambientação", revela a diretora.