'Cantata Sete Povos – Episódio 1' estreia nesta quarta-feira na Cinemateca Paulo Amorim

A estreia do primeiro episódio da série documental Cantata Sete Povos – Episódio 1 acontecerá em uma sessão especial da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736), na quarta-feira (16), às 19h. A exibição será seguida de conversa com o diretor Omar L. de Barros Filhoe o compositor Raul Ellwanger, junto com a equipe da série. Entrada franca.

O filme aborda, de forma poética, a construção da utópica sociedade proposta por jesuítas europeus aos guaranis, que povoaram, originariamente, o território gaúcho por mais de um milênio. Finda a experiência missioneira nos séculos 17 e 18, sobreveio a era do apagamento da memória missioneira, a ocultação dos fatos e o genocídio indígena.

O documentário em tela está alicerçado sobre a obra musical do consagrado compositor Raul Ellwanger, criador da Cantata Sete Povos - uma suíte popular de 12 canções em diferentes estilos - que narra, segundo o autor, a saga guarani em busca da Terra-Sem-Males e sua relação com os religiosos europeus. O episódio inicial da série, concluído no início de outubro, mostra o músico em difere'tes situações em seu trabalho artístico e criativo.

Assim, Ellwanger interpreta Invocação diante do altar da Igreja Santa Cecília, padroeira dos músicos. Visita, ainda, uma aldeia guarani em Viamão, onde canta Bate o Enxadão na Opy (casa de reza). O compositor conversa, em Porto Alegre, com pesquisadores da história e do legado guarani e jesuíta. E viaja ao sítio arqueológico da missão de S. Miguel, onde revela as razões que o levaram a compor a Cantata Sete Povos, gênero originado durante o período barroco na Europa, depois referenciado em ações emancipacionistas na América Hispânica.

Omar L. de Barros Filho, roteirista e diretor do documentário, explica que a proposta cinematográfica de Cantata Sete Povos – Episódio 1 está apoiada “em uma narrativa ágil, que oferece ao espectador uma viagem musical ao passado, em busca de respostas a questões que ainda permanecem vivas e inquietantes. No filme, o personagem central e mediador do processo é o compositor e músico Raul Ellwanger”.