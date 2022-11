Feriado marca o último dia da Feira do Livro de Porto Alegre

Uma programação variada foi especialmente montada para esta terça-feira (15), último dia da Feira do Livro de Porto Alegre. O feriado de Proclamação da República reserva aos visitantes da Praça da Alfândega atividades como contação de histórias e circo para os pequenos, sarau, além de mesas de discussão de literatura. E, claro, as tradicionais barracas repletas de livros com os seus saldões de encerramento e preços atrativos.

Os resultados econômicos da feira serão divulgados na manhã de quarta-feira (16). A organização do evento convocou uma coletiva de imprensa, que deve indicar números superiores aos do ano passado.

No feriado, será também uma oportunidade para estar perto do patrono desta edição da feira, o escritor Carlos Nejar. Imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Nejar participa da mesa Por que ler Marcel Proust? ao lado da também escritora Lúcia Bettencourt. A mediação da conversa, que ocorre às 15h na sala O Retrato, do Espaço Força e Luz, será de Gilberto Schwartsmann. Ainda na programação adulta, a aventura de Jesse Koz e seu cachorro, Shurastey, a bordo de um fusca pelo sul da América do Sul, será lembrada com o lançamento do livro inédito que Jesse deixou escrito antes de morrer em um acidente de trânsito. A conversa com Zizo Asnis, que colaborou na produção da obra, será no Auditório Barbosa Lessa, às 17h30min.

O mundo mágico da literatura infantil ganha os corredores da praça com uma ampla programação infantil. O grupo Trupi di Trapu faz uso de contação de histórias e visualidades, narrando a jornada de um menino para auxiliar sua comunidade a resgatar as cores e sons das histórias africanas. Será no Teatro Carlos Urbim, às 16h30min. E durante todo o dia, o Circo do Mafagafos recebe a Trupe Fantabulástica para contações de histórias.