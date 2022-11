Romancista argentina é uma das atrações da Feira do Livro de Porto Alegre nesta segunda-feira

Reverenciada como uma das maiores romancistas históricas da atualidade na Argentina, a escritora Florencia Bonelli é uma das atrações da Feira do Livro de Porto Alegre nesta segunda-feira (14). Autora de mais de 20 livros que já ultrapassaram 3,5 milhões de exemplares vendidos, ela está na Capital para lançar o quarto volume da série Nascidas, intitulado O Feitiço da Água (Editora Planeta).

Antes da sessão de autógrafos, Florencia participa de uma mesa-redonda com a escritora e astróloga Amanda Costa, em evento que acontece às 18h, no Auditório Barbosa Lessa (Rua dos Andradas, 1223, Centro Histórico). A atividade tem entrada gratuita.

Durante o bate-bapo, a best seller falará do impacto de seus romances e sobre a astrologia na literatura. "Pessoalmente, a astrologia me ajudou a entender melhor sobre minha personalidade (aquela que vai além da expectativa dos outros). Na minha vida, teve um impacto grande: eu vim de família católica e conservadora, que achava que astrologia era coisa de gente ignorante e sem cultura, e é justamente o contrário", comenta Florencia.

O tema da "cura" por meio do autoconhecimento é o fio condutor do livro O Feitiço da Água: último volume da série Nascidas, a obra narra a jornada da protagonista, Brenda Gómez, em busca do amor face à uma transformação interna para descobrir sua verdadeira essência.

Nascida na cidade de Córdoba, Florencia estudou ciências econômicas e trabalhou com contabilidade até 1999, quando tomou a decisão de se dedicar integralmente à escrita. No livro, também a protagonista muda de ramo de atuação: "Ela estuda ciências econômicas, mas o que ela quer é cantar", adianta a autora, emendando que esta é a única semelhança entre ela e a personagem principal da história.

Florencia conta que ao constatar que "a astrologia é um caminho de empoderamento" para todos os seres humanos, ''principalmente para as mulheres, que são induzidas a agir de acordo com a vontade dos pais e da sociedade", decidiu escrever a série Nascidas, cujo primeiro volume, Nacida Bajo El Signo del Toro, foi publicado em 2013. Antes de O Feitiço da Água, ela ainda lançou Nacida Bajo El Sol de Acuario e Nacida Bajo El Fuego de Aries.

"São quatro livros muito particulares, diferentes dos meus outros" , comenta a autora, que em geral escreve narrativas ambientadas em épocas (histórica ou contemporânea), cujos enredos têm teor geopolítico ou de espionagem. "São histórias mais complexas em termo de tramas, a exemplo de um livro publicado pela editora O Planeta no Brasil, chamado O Que Dizem Seus Olhos", observa a escritora.