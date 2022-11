Último fim de semana da Feira do Livro movimenta grande público em Porto Alegre

Temperatura alta, céu azul e uma multidão na Praça da Alfândega, no coração de Porto Alegre, marcaram o último sábado da 68ª Feira do Livro da Capital. O interesse dos leitores foi tanto neste ano, que ainda na sexta-feira (11) foram superadas as vendas da edição anterior. O balanço com os números do evento será divulgado na quarta-feira (16).

A mostra, que começou no dia 28 de outubro, vai até terça-feira (15), das 10h às 20h na área infantil, e das 12h30min às 20h na área geral. Contação de histórias, oficinas, palestras e sessões de autógrafos, entre outras atividades, esperam pelo público até o último dia do evento.

No sábado (12), um grande público vasculhava os estandes das livrarias expositoras, em busca dos títulos preferidos ou por capas que despertassem a atenção de última hora. Nesse clima, descontraído mas interessado, a santa-mariense Eleusa Badke circulava especulando nos cestos. Leitora contumaz, ela costuma devorar dezenas de livros por ano. E adora visitar a Feira. Neste ano, porém, não encontrou à venda a obra que estava buscando.

“Já perguntei em diversas livrarias, e não consegui. Mas vou tentar comprar Tambores Silenciosos, de Josué Guimarães, que li na infância. Estimulo minhas duas filhas desde pequenas a se interessarem por leitura”, comenta.

Enquanto Eleusa disputava espaço em um dos pontos da mostra literária, noutro o empresário Gustavo Finger já assegurava quase uma dezena de títulos na mão para não perder a oportunidade. A combinação de bons livros com preços acessíveis era mesmo atraente.

“Viajo muito, mas sempre que estou em Porto Alegre no período da Feira, venho visitar. Costumo comprar entre 20 e 30 títulos a cada edição”, diz.

Para Nóia Kern, coordenadora do Balcão de Informações da Feira e participante antiga do evento, cada mostra tem sua história, e essa não é diferente. Entre uma consulta e outra, por parte do público, ela sorri ao lembrar das situações peculiares que já vivenciou durante as diferentes edições.

“O público, agora, chega bastante informado, graças ao uso da tecnologia. Muitos chegam com as capas dos livros que procuram na tela do celular e perguntam onde encontrar. Mas já houve casos em que o cliente não sabia título, autor, editora, nada. Apenas a descrição da capa, como cor, alguns detalhes, e assunto. Algumas vezes conseguimos identificar e ajudar”.

A percepção de que a volta do formato presencial era aguardada por todos também estava presente no estande da Livraria Mania de Ler, que desde 2002 participa do evento. Depois de vender cerca de 7 mil exemplares na edição de 2019, o gerente operacional, Ricardo Alvarez, comemorava a comercialização que já rondava a casa dos 5,5 mil livros neste ano, mesmo faltando ainda três dias para o encerramento. Com um acervo eclético e alcançando diferentes públicos, a Mania de Ler registrou romances da escritora Colleen Hoover e publicações sobre política entre os mais procurados.

“Esta edição está excepcional. O público está voltando, depois de uma edição virtual, em 2020, e outra híbrida, em 2021, quando o movimento na Feira foi pequeno, por conta das restrições e da baixa cobertura vacinal”, comemora.