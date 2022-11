Grupo Tholl faz apresentação gratuita em Camaquã, dentro do projeto Sesc Circo

Nascido em Pelotas e reconhecido mundialmente, o Grupo Tholl estreia o espetáculo O Rei, o rio e o Natal nesta terça-feira (15), como parte da programação do 7º Sesc Circo. A apresentação, gratuita, acontecerá às 20h, na lona que será montada atrás do Sesc Camaquã (Rua Marcírio Dias Longaray, 01). Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na Unidade ou pelo site Ingresso Rápido.

O 7º Sesc Circo, realizado pelo Sistema Fecomércio-RS, em parceria com a Prefeitura Municipal de Camaquã, levará programação artística ao município (cuja grade de atrações está disponível em www.sesc-rs.com.br/sesccirco ) de 15 a 20 de novembro, por meio de diversas linguagens circenses como o malabarismo, a mágica, a acrobacia e a palhaçaria.

Esta é a segunda vez que o grupo circense participa do evento. Este ano, o e. Com muitas peripécias, magia, cores e luzes, ele não desistirá de fazer o encanto acontecer. A montagem do Grupo Tholl tem direção de João Bachilli e conta com classificação etária livre.