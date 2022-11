Médicos do Sorriso levam apresentações artísticas humanizadas em hospitais de Porto Alegre

O Grupo Médicos do Sorriso irá realizar apresentações artísticas em hospitais de Porto Alegre, dentro do projeto cultural Médicos do Sorriso: Uma história para ser cantada e encantada. Financiada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa conta com o patrocínio de CPFL, via Instituto CPFL, e o apoio da Panvel. As ações ocorrem de novembro de 2022 a janeiro de 2023, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e no Hospital Santa Rita do Complexo Santa Casa.

De acordo com material de divulgação do projeto, a estimativa é de que cerca de 6 mil pessoas sejam impactadas, com as visitas semanais de duplas de atores, em cada uma das instituições.

O projeto Médicos do Sorriso conta com apoio do Instituto CPFL por meio da frente CPFL nos Hospitais, que reúne iniciativas de humanização e de melhorias. Os investimentos objetivam tornar o ambiente hospitalar mais leve e descontraído para pacientes, familiares e profissionais de saúde, agregando brincadeiras, humor e contação de histórias, sempre utilizando a linguagem da palhaçaria.

Além das intervenções, a iniciativa ainda consta da gravação de um documentário contando a história dos Médicos do Sorriso e a produção de um livro com a trajetória do trabalho, desde o seu surgimento. "Vamos realizar nosso grande sonho, que é levar à Capital Gaúcha nossos atendimentos ‘besteirológicos’", destaca o fundador e diretor artístico do grupo, Davi de Souza.

Composto por atores com formação profissional e capacitação na área da palhaçaria, o projeto, atualmente, gera oportunidade de renda para mais de 12 artistas por meio de patrocínios, apresentações e Leis de Incentivo e oferece aos pacientes uma diferente visão da sua realidade, com brincadeiras que estimulam a autoestima, o lado lúdico, psicológico e social, qualificando o atendimento hospitalar.