Em parceria com o Encontro Nacional de Violistas, Ospa promove recital dedicado ao instrumento

Peça fundamental de qualquer orquestra, mas pouco conhecida pelo público, a viola (também chamada de viola de arco) é a protagonista da próxima edição da Série Música de Câmara da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. No domingo, dia 13 de novembro, às 18h, a Sala de Recitais da Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501) recebe uma apresentação concebida para valorizar o repertório do instrumento, com cinco músicos convidados. A entrada é gratuita.

O recital é realizado em parceria com o VI Encontro Nacional de Violistas – ENVIO, que ocorre na Casa da Ospa entre os dias 12 e 15 de novembro. Estudantes, profissionais e amantes do instrumento se reunirão para cumprir uma intensa programação de atividades (mediante inscrição prévia). O recital de domingo, entretanto, é aberto ao público e consiste em uma oportunidade de conhecer melhor o instrumento que costuma ser confundido com o violino por ter um formato muito semelhante. “Nosso encontro tem como objetivo focar neste instrumento, que é peculiar. É maior e mais pesado do que o violino, portanto exige uma preparação física diferenciada, tem um timbre mais grave, muito parecido com o da voz humana”, explica a violista da Ospa Gabriela Vilanova, que organiza o VI ENVIO.

Apesar de ter nascido na mesma época que o violino, a viola só despontou como solista no século 20, portanto seu repertório é muito novo e moderno. O recital de domingo será uma vitrine para algumas dessas peças. Está dividido em três momentos. A viola brilha como instrumento solo nas mãos de Emerson de Biaggi, professor da Unicamp, e depois com Hella Frank. Em seguida, as professoras da UFRGS Hella Frank (viola) e Cristina Capparelli (piano) estreiam “Sonatina para Viola e Piano”, escrita pelo compositor alemão Ernst Mahle (n. 1929) especialmente para Hella em 2022. Por fim, uma série de quatro obras será interpretada pelo Duo Portinari – formado pelo casal radicado em São Paulo Peter Pas (solista de viola da OSESP), e Soledad Yaya (solista de harpa na Orquestra Experimental de Repertório do Teatro Municipal de São Paulo).