Espetáculo gratuito da Mostra Cênica para Teatro-Fórum em Guaíba

A Mostra Cênica para Teatro-Fórum apresenta neste domingo (13), às 20h, o espetáculo O (Sur) Real Mundo da Família Tradicional Brasileira no Sindicato do Papel e Papelão (Sinpacel) de Guaíba (Av. Bento Gonçalves, 304 - Guaíba). A realização do Grupo Comparsaria das Façanhas e da Prefeitura Municipal de Guaíba tem entrada franca e classificação de 14 anos.

A produção é mais uma mais montagem resultante do projeto Teatro de Fato, que chegou à 11ª edição, após dois anos de suspensão em decorrência da Covid-19. Em aulas regulares, desde junho, sobre o método Teatro do Oprimido Teatro-Fórum, o curso culminou com a criação do Grupo Teatral Dor, Suor e Arte que realizou sua primeira apresentação no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre e que agora, fará apresentação para o público guaibense, no próximo domingo.

A peça mostra e denuncia a visão de padrões históricos que se impõem aos nossos cotidianos. As cenas protagonizadas por mulheres reforçam a necessidade de reverter situações de opressão vividas por elas e por aqueles que delas dependem.