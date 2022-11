Orquestra Theatro São Pedro apresenta a ópera A Flauta Mágica nos dias 13 e 15 de novembro

A Orquestra Theatro São Pedro, em coprodução com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, apresenta a ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Theatro São Pedro, nos dias 13 e 15 de novembro (domingo, às 18h - terça-feira, às 20h). Os ingressos estão à venda no site do teatro (valores de R$ 20,00 a R$ 60,00). Com regência e direção musical do maestro Evandro Matté, a montagem conta com a direção cênica e direção artística de Carlos Rodriguez e preparação vocal de Eiko Senda.

Recentemente, a ópera estreou em setembro, também no Theatro São Pedro, com o elenco acompanhado de piano. Desta vez irá ser apresentada em novo formato, com orquestra de cordas, além de seguir ousando com a utilização de projeções, modernos figurinos e elementos visuais evocativos. A montagem posiciona a fraternidade como solução às provas da vida, enfrentadas ao longo das jornadas do homem em busca da sabedoria, da superação e da cooperação.

Para esta parceria, o diretor Carlos Rodriguez criou uma versão orquestral reduzida para cordas e mais sete instrumentos, com as articulações de fraseado baseadas na versão crítica da famosa editora Bärenreiter. A novidade está no uso de acordeon em substituição ao Glockenspiel, o que confere colorido inovador a esta concepção orquestral da obra. O instrumento será executado pelo maestro assistente da orquestra, que também é acordeonista: André Munnari.

A concepção cênica explora a atemporalidade dos diversos temas abordados nesta ópera e os situa nos nossos tempos, trazendo à tona, de forma bem-humorada e alegórica, discussões sobre a sociedade contemporânea. Outra surpresa é a presença do convidado Ronel Aberti da Rosa, maestro, regente e filósofo gaúcho com formação na Alemanha e Áustria. Em cena, interpretando o libretista de A flauta mágica, Emanuel Schikaneder (1751 - 1812), o personagem desenrola a trama a partir da narração, sempre em diálogo com a música. O público também poderá acompanhar o libreto através de legendas.

“O uso de um narrador nos permite flexibilizar a história por nosso ponto de vista, ainda que sempre respeitando a obra original. Quem vier assistir essa montagem terá uma experiência completamente nova em relação a outras montagens. Nossa montagem é viva e otimista, uma espécie de ode à fraternidade” – diz Carlos Rodriguez, que assina a direção cênica e artística.

