Edição extra do Festipoa Literária dá luz a títulos que dialoguem com práticas antirracistas

O Festipoa Literária está de volta ao presencial com uma edição extra, que acontece entre os dias 20 a 23 de novembro, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, e nos bares Agulha e Espaço 512. O período escolhido para o evento especial, que encerra as atividades da 13ª edição (que aconteceu em maio do ano passado de forma totalmente virtual) faz uma alusão às temáticas lembradas na Semana da Consciência Negra.

Sem ter realizado uma edição regular em 2022, o evento apresenta um recorte da programação de 2021, com 30 convidados e dois homenageados: o poeta Sérgio Vaz e a escritora Ana Maria Gonçalves. Eles desembarcam em Porto Alegre para dividir mesas, leituras, saraus e celebrações com outros autores e artistas da cultura brasileira, a exemplo de Marina Lima, Valéria Barcellos, José Falero, Luna Vitrolira, Cláudia Schroeder, Rafa Rafuagi, Eliane Marques, Pâmela Amaro, Negra Jaque, Atinukés e Marlon Pires Ramos, entre outros.

A maior parte da programação se concentrará no bar Agulha, que contará com quatro atividades no dia 20 de novembro. Às 16h ocorrem falas de Daiana Santos, Luna Vitrolira, Negra Jaque, Preta Guardiã (Helena Meireles) e Valéria Barcellos; às 17h30min haverá conversa com Eliane Marques, Luna Vitrolira e Mariam Pessah; às 18h30min é a vez de Marlon Pires Ramos e Everton Behenck lançarem e autografarem seus livros, intitlados A vitória do afeto e Entre o céu e o sal, respectivamente. Após, ainda ocorre fala de Rafa Rafuagi sobre Oliveira Silveira, às 19h30min, seguida do Sarau Desagravo, com o grupo Desagravo e convidados, marcado para iniciar às 20h.

O idealizador e organizador do evento, Fernando Ramos, reforça "que esta ainda não é a 14ª edição da festa literária, mas sim a conclusão de uma etapa da última edição, ocorrida em meio ao ciclo pandêmico." Ele detalha que a iniciativa ocorre com um saldo dos recursos da edição de 2021, aportados pelos patrocinadores para encerrar o projeto. "A ideia era também promover a 14ª edição neste ano, mas apesar do projeto ter sido enviado para a Lei Rouanet por duas vezes, ele não foi analisado e, portanto, não entrou nas leis de incentivo" , explica Ramos. "A novidade desta extensão é a alusão à Semana da Consciência Negra, além da falas de várias mulheres negras que trabalham com política, educação e outras áreas, além da literatura."

Ramos destaca que apesar deste ano o evento dar luz a títulos que dialoguem com práticas antirracistas, como estratégia para diminuir preconceitos, ao longo de mais de uma década o evento sempre homenageou e inseriu autores negros em suas atividades. "No ano passado, 90% das pessoas que participaram eram negras, a exemplo do cantor Criolo, as cantoras Teresa Cristina e Bia Ferreira, a escritora Maria da Conceição Evaristo de Brito, o professor e escritor gaúcho Jeferson Tenório, entre outros."

"A ideia já era criar este espaço que ressaltasse uma força da literatura negra, antirracista", observa o organizador. Ele aponta a importância dos dois homenageados: "Ana Maria Gonçalves está com uma edição nova do livro Um defeito de Cor, onde ela acrescenta uma novela escrita há pouco tempo. Mas este livro já está consolidado como fundamental na literatura brasileira pós anos 1980", observa. "Traz muitas novidades da diáspora negra na formação do Brasil e a Ana Maria é uma autora, que assim como a Conceição Evaristo, vem ganhando o reconhecimento que merece por seu trabalho, sendo uma das principais referências da literatura feita por mulheres negras."

Sobre Sérgio Vaz, Ramos pontua que ele é um dos principais poetas com origem na periferia de São Paulo. "Ele transcendeu a região e é reconhecido no Brasil inteiro, não somente neste contexto, mas por integrar projetos importantes como Poesia Contra a Violência, que leva a poesia por todo estado de São Paulo para pessoas que não têm acesso a cultura. É uma figura que extrapola a literatura, por sua atuação na educação, na política, e na militância."